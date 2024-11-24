«Атланта» идет андердогом против «Орландо» в 1/4 Кубка МЛС. Команда Миранчука ни разу не была фаворитом в плей-офф

«Атланта Юнайтед» сыграет в гостях с «Орландо Сити» в 1/4 финала Кубка МЛС.

Команды проведут один матч за выход в полуфинал. В случае ничьей в основное время будет назначен овертайм и, при необходимости, серия пенальти.

Хозяева котируются фаворитами за 1.50. На гостей можно поставить с коэффициентом 6.00. Ничья в основное время идет за 4.70. Выход «Орландо» в полуфинал оценивается в 1.27, проход «Атланты» – в 3.80.

Перед стартом плей-офф МЛС «Атланта» Алексея Миранчука котировалась самой слабой командой среди 18 участников. Клуб не был фаворитом ни в одной игре на вылет. В 1/16 «Атланта» выбила «Монреаль», а в 1/8 прошла «Интер Майами» Лионеля Месси.

Матч пройдет 24 ноября и начнется в 23:30 мск.

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