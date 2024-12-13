Цена Месси упала на 5 млн евро – до 20 млн. Цена Роналду понизилась с 15 до 12 млн евро (Transfermarkt)

Рыночная цена Лионеля Месси и Криштиану Роналду снизилась на несколько миллионов.

Transfermarkt обновил стоимость игроков МЛС и чемпионата Саудовской Аравии.

Так, Лионель Месси потерял в цене 5 млн – его стоимость упала с 25 до 20 миллионов евро. В такую же сумму оценивается воспитанник «Барселоны» Рики Пуч , который сейчас выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси », однако его цена выросла на 5 млн евро. Вместе с форвардом «Интер Майами» они возглавляют список самых дорогих игроков МЛС.

Алексей Миранчук , играющий за «Атланту Юнайтед», оценивается в 10 млн евро и занимает 10-е место в списке МЛС.

Стоимость Криштиану Роналду упала на 3 млн евро – с 15 до 12 млн евро. Нападающий «Аль-Насра» не вошел в первую десятку самых дорогих игроков лиги Саудовской Аравии.

Экс-игрок «Зенита» Малком, выступающий за «Аль-Хилаль», оценивается в 25 млн евро (минус 3 млн) и занимает 5-ю строчку в списке.