«Лос-Анджелес Гэлакси» Ройса стал чемпионом МЛС. Перед сезоном команда котировалась десятым фаворитом, первым считался «Интер Майами» Месси

«Лос-Анджелес Гэлакси» стал чемпионом МЛС в сезоне-2024.

В финале «Гэлакси» обыграл «Нью-Йорк Ред Буллс» со счетом 2:1 и в шестой раз взял трофей – это рекорд. В составе чемпионов выступает 35-летний Марко Ройс – экс-игрок «Боруссии» Дортмунд и сборной Германии.

Перед сезоном «Лос-Анджелес Гэлакси» котировался десятым фаворитом, на титул можно было поставить за 26.00. Главным претендентом на чемпионство считался «Интер Майами» Лионеля Месси (3.50). «Атланта» Алексея Миранчука не входила в топ-10 (29.00).

«Интер Майами» вылетел в 1/8 финала от «Атланты». Команда Миранчука завершила выступление на стадии 1/4 финала, уступив «Орландо Сити».

Ставочная вики Спортса

«Локо» точно не обыграет «Краснодар» – на новом стадионе «быков» у них вообще нет побед