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Малуда про «Золотой мяч»: «Выбор Винисиуса был очевиден для меня, учитывая финал ЛЧ. Родри – классный игрок, но никто не знает точных критериев победы»

Флоран Малуда высказался, кто должен был получить «Золотой мяч» в этом году.

Обладателем приза лучшему футболисту сезона по версии France Football стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Второе место занял вингер «Реала» Винисиус.

«Для меня выбор Винисиуса был очевиден, учитывая, чего он достиг, и учитывая его влияние на ход финала Лиги чемпионов. И для меня было бы нормально, если бы он выиграл награду. Но по факту никто не знает точных критериев, по которым выбирают победителя.

Родри – классный игрок, но никто не понимает до конца, почему побеждает тот или иной футболист. Но когда я говорю с теми, кто играл в футбол, то слышу, что выбор Винисиуса был бы логичнее», – сказал бывший игрок «Челси» Флоран Малуда.

«Винисиус раздражает расистов на поле и вне его. Поэтому он проиграл Родри». Журналистка Лакомб о «Золотом мяче»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoРодри
logoВинисиус Жуниор
logoЗолотой мяч
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