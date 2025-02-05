Флоран Малуда высказался, кто должен был получить «Золотой мяч» в этом году.

Обладателем приза лучшему футболисту сезона по версии France Football стал полузащитник «Манчестер Сити » Родри. Второе место занял вингер «Реала » Винисиус.

«Для меня выбор Винисиуса был очевиден, учитывая, чего он достиг, и учитывая его влияние на ход финала Лиги чемпионов. И для меня было бы нормально, если бы он выиграл награду. Но по факту никто не знает точных критериев, по которым выбирают победителя.

Родри – классный игрок, но никто не понимает до конца, почему побеждает тот или иной футболист. Но когда я говорю с теми, кто играл в футбол, то слышу, что выбор Винисиуса был бы логичнее», – сказал бывший игрок «Челси» Флоран Малуда .

«Винисиус раздражает расистов на поле и вне его. Поэтому он проиграл Родри». Журналистка Лакомб о «Золотом мяче»