Ривалдо: «Винисиус заслужил «Золотой мяч» за идеальный 2024-й, он блистал в Ла Лиге и ЛЧ. У некоторых голосующих его не было в тройке – значит, у них нет четких критериев»
Ривалдо считает, что определявшие обладателя «Золотого мяча» обделили Винисиуса.
«Он заслужил «Золотой мяч» за идеальный 2024-й. Нужно уважать победителя, Родри в данном случае, ведь он тоже это заслужил, но меня огорчило то, что свыше 60 тренеров не включили Вини в тройку лучших, это невероятно разочаровывает.
Винисиус провел экстраординарный год, блистал в Лиге чемпионов и Ла Лиге и заслужил «Золотой мяч». И то, что его не было в тройке у некоторых, показывает, что у голосующих нет четких критериев. Ну хотя бы приз The Best стал справедливой оценкой его сезона», – сказал бывший полузащитник сборной Бразилии в интервью Betfair.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
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