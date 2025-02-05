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Лапочкин о фоле Тормены: «Смотрелось ужасно. У футболистов иногда срывает кукуху под нагрузками на сборах. Иванов решил поэкспериментировать и сильно завысил планку единоборств»

Экс-арбитр Сергей Лапочкин оценил фол Витора Тормены на Денисе Бокове.

На 55-й минуте матча Winline Зимнего Кубка РПЛ защитник «Краснодара» прямой ногой ударил сбоку в голень нападающего «Динамо» Дениса Бокова. После этого между игроками команд произошла потасовка, бразилец получил прямую красную карточку.

– Эпизод смотрелся ужасно. После этого началась стычка – стенка на стенку. Безусловно, в товарищеских матчах тоже такое происходит, потому что футболисты находятся под нагрузками, уставшие – иногда у них срывает кукуху.

В итоге применяют такие жестокие приемы. Судья и выходит на поле, чтобы это пресекать. Но кто мог подумать, что Тормена именно таким образом пойдет в молодого динамовского футболиста. Настолько грубо и жестко. Слава богу, что ногу не сломал, связки не порвал – уже хорошо.

– Арбитр что‑то мог сделать, чтобы после этого не возникла потасовка?

– Мне кажется, что‑то можно было сделать чуть пораньше. Сергей Иванов – один из лучших и опытнейших наших арбитров. Но тут предсезонный турнир, и, наверное, он тоже решил поэкспериментировать. Сильно завысил планку единоборств.

На мой взгляд, были фолы, которые он пропускал. Наверное, решил посмотреть, что будет, если дать командам чуть больше дозволенного – разрешить более контактную и местами более жесткую игру.

Мне кажется, он не угадал с этой тактикой. Фол Тормены говорит о том, что футболисты неправильно восприняли это. Потому, наверное, и произошло это нарушение. Но после этого фола, удаления и стычки матч был абсолютно под контролем судьи. Ничего с точки зрения нарушения дисциплины не происходило.

Наверное, судьи тоже имеют право на эксперименты в межсезонье, так же как и футбольные команды, – сказал бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин.

«Черти они, мерзкие! Видел, что говорят? «Puta madre». Лунев о стычке с игроками «Краснодара»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoВитор Тормена
logoСергей Лапочкин
logoСергей Сергеевич Иванов
logoКраснодар
logoWinline Зимний кубок РПЛ
logoсудьи
logoДинамо Москва
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