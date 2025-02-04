Скопинцев о фоле Тормены: «Очень грязно. Я так понял, они мстили за какое‑то нарушение. Не знаю, зачем ломать ноги в товарищеских играх»
Дмитрий Скопинцев прокомментировал грубый фол Витора Тормены.
«Краснодар» обыграл «Динамо» со счетом 1:0 в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.
На 55-й минуте защитник «быков» Витор Тормена прямой ногой ударил сбоку в голень нападающего бело-голубых Дениса Бокова. После этого между игроками команд произошла потасовка, бразилец получил прямую красную карточку.
«Тормена поступил очень некрасиво. Я так понял, что они мстили за какое‑то нарушение, это очень грязно. Не знаю, зачем ломать ноги в товарищеских играх. Понятно, что играем за разные команды, но это очень грязно.
Мы с пацанами подлетели, чтобы своих в обиду не дать. Надеюсь, что такого больше не повторится», – сказал защитник «Динамо».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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