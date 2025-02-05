Юран о фоле Тормены: «Я бы не выдержал и дал бы ему в голову, может. А что делать? Я этого не могу понять. Бестолковщина»
Сергей Юран раскритиковал защитника «Краснодара» Витора Тормену за грубый фол.
«Краснодар» обыграл «Динамо» со счетом 1:0 в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.
На 55-й минуте защитник «быков» Витор Тормена прямой ногой ударил сбоку в голень нападающего бело-голубых Дениса Бокова. После этого между игроками команд произошла потасовка, бразилец получил прямую красную карточку.
«Я бы, может, не выдержал и дал бы в голову. А что остается делать? Я этого не могу понять. Это сборы, скоро возобновится чемпионат, молодой футболист. Бестолковщина.
Уверен, что тренеры предупреждали, что где‑то нужно сыграть сдержанно. Нельзя этого делать», – сказал российский тренер.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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