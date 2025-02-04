Мусаев про фол на Бокове: «Тормена – негрубый игрок, он нарушил правила не специально. Понравилась реакция «Краснодара» на удаление»
«Краснодар» обыграл «Динамо» со счетом 1:0 в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ.
На 55-й минуте защитник «быков» Тормена прямой ногой ударил сбоку в голень нападающего бело-голубых Дениса Бокова. После этого между игроками команд произошла потасовка, бразилец получил прямую красную карточку.
«Думаю, в плане качества мы сделали шаг вперед по сравнению с игрой со «Спартаком». Начало было тяжелое, много ошибались, проигрывали много единоборств, особенно в средней части поля.
Далее выровняли игру, стали создавать моменты, хорошо получалась смена направлений, атаковали неплохо флангами, высокий прессинг тоже был хорош с переходами.
Во втором тайме «Динамо» полностью поменяло состав. Были опасения, что наши игроки подсядут, но начало второго тайма мы провели хорошо. Мне понравилась реакция на удаление – не стали играть от обороны, пошли и забили гол.
Ребята, которые вышли на замену, отдали все свои силы. Для них это было чуть‑чуть несправедливо, они хотели поиграть. Но я думаю, Тормена не грубый игрок, это было не специально, по нему видно, что он нарушил правила не специально.
Игра была открытая. «Динамо» могло забить – три‑четыре момента было, штанги, вратарь хорошо сыграл и защитники. У нас был моменты в быстрых атаках. Поэтому игра хоть и на сборах, но похожая на наши обычные игры с «Динамо», – заявил главный тренер «Краснодара».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий