Заседание CAS по иску Федотова к ЦСКА из-за невыплаты неустойки пройдет 7 марта

Стало известно, когда CAS рассмотрит иск Владимира Федотова к ЦСКА.

Напомним, экс-тренер армейцев обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS ) из-за «невыплаты компенсации» после увольнения.

В пресс-службе организации сообщили, что заседание по этому делу состоится 7 марта.

Федотов возглавлял ЦСКА с 2022 по 2024 год. Под его руководством московский клуб в сезоне-2022/23 стал вторым в Мир РПЛ и выиграл Кубок России.