Заседание CAS по иску Федотова к ЦСКА из-за невыплаты неустойки пройдет 7 марта
Стало известно, когда CAS рассмотрит иск Владимира Федотова к ЦСКА.
Напомним, экс-тренер армейцев обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за «невыплаты компенсации» после увольнения.
В пресс-службе организации сообщили, что заседание по этому делу состоится 7 марта.
Федотов возглавлял ЦСКА с 2022 по 2024 год. Под его руководством московский клуб в сезоне-2022/23 стал вторым в Мир РПЛ и выиграл Кубок России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
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