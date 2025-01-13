Сергей Юран призвал относиться к российским тренерам с большим уважением.

«Кто из тренеров РПЛ может быть уволен в ближайшее время? Слишкович в «Оренбурге » провел семь матчей, большинство из них с прямыми конкурентами. Результат: одна ничья, шесть поражений. Если бы российский тренер вот так провел отрезок, доработал бы он до зимы? Я скажу: нет, уволили бы даже раньше. Могу привести массу таких примеров, иногда даже две-три игры все решали.

У нас должно появиться уважение к нашим тренерам. К иностранцам оно есть, к россиянам – нет. За что из ЦСКА уволили Федотова ? За год до этого выиграл Кубок и стал вторым в чемпионате. Сейчас новый тренер [Марко Николич ] не показывает такого результата. Как нам на это смотреть? Вот с таким мы сталкиваемся у себя, в чемпионате России», – сказал бывший тренер «Химок» и «Пари НН».

Сергей Юран: «Удивляет, когда спрашивают: могли бы наши тренеры работать в Португалии? Они же приезжают к нам, а мы что – бестолковее? Просто шансов не дают»