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  • Юран о тренерах РПЛ: «К иностранцам уважение есть, к россиянам – нет. За что из ЦСКА уволили Федотова? Новый тренер не показывает таких результатов. Как нам на это смотреть?»
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Юран о тренерах РПЛ: «К иностранцам уважение есть, к россиянам – нет. За что из ЦСКА уволили Федотова? Новый тренер не показывает таких результатов. Как нам на это смотреть?»

Сергей Юран призвал относиться к российским тренерам с большим уважением.

«Кто из тренеров РПЛ может быть уволен в ближайшее время? Слишкович в «Оренбурге» провел семь матчей, большинство из них с прямыми конкурентами. Результат: одна ничья, шесть поражений. Если бы российский тренер вот так провел отрезок, доработал бы он до зимы? Я скажу: нет, уволили бы даже раньше. Могу привести массу таких примеров, иногда даже две-три игры все решали.

У нас должно появиться уважение к нашим тренерам. К иностранцам оно есть, к россиянам – нет. За что из ЦСКА уволили Федотова? За год до этого выиграл Кубок и стал вторым в чемпионате. Сейчас новый тренер [Марко Николич] не показывает такого результата. Как нам на это смотреть? Вот с таким мы сталкиваемся у себя, в чемпионате России», – сказал бывший тренер «Химок» и «Пари НН».

Сергей Юран: «Удивляет, когда спрашивают: могли бы наши тренеры работать в Португалии? Они же приезжают к нам, а мы что – бестолковее? Просто шансов не дают»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoОренбург
logoпремьер-лига Россия
logoВладимир Слишкович
logoВладимир Федотов
logoСергей Юран
logoЦСКА
logoМарко Николич
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