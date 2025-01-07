Федотов о новой работе: «В последнее время было не до этого. Происшествия в семье, в том числе и трагические. Хочется получить новый вызов и бороться за высокие места»

Бывший тренер ЦСКА Владимир Федотов хочет найти новую работу.

58-летний специалист покинул московский клуб летом прошлого года.

«В последнее время было не до мыслей о работе. Происшествия в семье, в том числе и трагические. Но сейчас мы работаем, смотрим, занимаемся аналитикой.

Не вижу смысла рассказывать о конкретных предложениях от команд: все это любит тишину. Очень много было непроверенной информации.

Но мне, как и любому тренеру, хочется получить новый вызов и бороться за высокие места», – сказал Федотов .