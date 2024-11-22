Зачем ЦСКА увольнял Федотова?
Илья Васильев – о команде Марко Николича.
Грустный итог первого круга для ЦСКА: команды Владимира Федотова и Марко Николича почти не отличаются.
После смены тренера ЦСКА сохранил 3-4-3, атакуя на уровне середняка. Вспышки случаются только против аутсайдеров (15 голов из 24 – «Нижнему», «Оренбургу», «Акрону» и «Ахмату»). Николич ставит на импровизацию Ивана Облякова и Аббоса Файзуллаева, иногда помощь приходит от латералей. Да, точно так же, как и при Федотове.
Главное отличие ЦСКА Николича от прошлого сезона – стабилизация обороны. Во второй год Федотова она неожиданно рассыпалась, а сейчас меньше ЦСКА пропускают только лидирующие «Краснодар» и «Зенит».
Весна-2024 – первый большой провал Федотова в РПЛ за шесть лет. Он создал оборонительный фундамент ЦСКА с тройкой защитников – скорее всего, на дистанции справился бы и со спадом прошлого сезона. С Николичем пока прогресса нет: ЦСКА меньше пропускает, но не очень надежен во вторых таймах, испытывая большие проблемы в позиционной атаке (в том числе вызванные необходимостью встраивания Миралема Пьянича).
Так ради чего ЦСКА заменил Федотова на Николича?
ЦСКА уволил Федотова из-за результатов и внутренних проблем
Вот главные причины увольнения Федотова:
1. Ужасный сезон-2023/24: ЦСКА впервые с 2001 года выпал из топ-5, пропустил 40 голов, провалился впереди и очень слабо проводил вторые таймы;
2. Федотов не сработался со звездными иностранцами: конфликтовал с Хорхе Карраскалем и Хесусом Мединой из-за тактических разногласий и до конца не встроил Виктора Давилу;
3. Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелев объяснял: в руководстве посчитали, что лучше уже не будет.
В разрыве виноваты обе стороны.
ЦСКА жутко просел осенью-2023 из-за отсутствия замен ушедшим Бахтиеру Зайнутдинову, Хорхе Карраскалю и Хесусу Медине, постоянных травм центральных защитников и недостатка полузащитников – здесь справедливы вопросы к руководству из-за нехватки трансферов.
Весной не справился Федотов: состав расширился благодаря адаптации Давилы, трансферу Тамерлана Мусаева и возвращению Игоря Дивеева, но ЦСКА все равно был сер.
Федотов – один из лучших тренеров РПЛ на дистанции, избавивший ЦСКА от тактических метаний в сжатые сроки. Но из-за его проблем в коммуникации с руководством и игроками клуб переключился на Николича – более гибкого и общительного с иностранцами.
Николич пользуется идеями Федотова. На первом этапе это нормально
В начале ноября Николич рассказал о старте работы в ЦСКА: «Я пришел 20 июня. Были игры сборных, Олимпийские игры, Кубок Америки – игроки то приходили, то уходили. Все знают, что у российских команд самое главное – это зимние сборы. Там мы будем два месяца работать, строить, готовиться физически и тактически. Здесь же у нас было две с половиной недели, на третью уже начался чемпионат.
Мы предложили новые требования к схеме, которая уже была до нас. Селекция под эту схему велась два с половиной года, времени что-то менять не было».
Даже при желании Николича, ЦСКА было бы трудно сходу перейти на четырех защитников: Данил Круговой, Милан Гайич и Келвен – профильные латерали, в середине поля были доступны только Саша Зделар, Кристиян Бистрович, Матвей Кисляк и Иван Обляков), вингеров вообще не было.
Логично, что в таких условиях Николич использует базис Федотова:
1. В центре обороны выходят Мойзес, Виллиан Роша и Игорь Дивеев, при этом 20-летний Матвей Лукин играет чаще, чем при Федотове. Бывший тренер ЦСКА при форс-мажоре перебрасывал в оборону опорника Зделара;
2. Федотов говорил, что 3-4-3 – атакующая схема из-за агрессивных латералей. В ЦСКА Николича Круговой – один из ключевых игроков впереди (тренер ждет от него минимум 4+4 за сезон), а Келвен активно вбегает в штрафную с правого края;
3. Левый центральный защитник Мойзес смело бегает вперед: комбинирует с Круговым, тащит мяч на дриблинге и ищет его даже в чужой штрафной. Такую роль ему придумал именно штаб Федотова;
4. Центральный нападающий Тамерлан Мусаев может выходить на позиции инсайда;
5. Файзуллаев и Облякова – главные креативщики. При этом Николич дал Ивану больше свободы в центре поля – теперь Обляков практически десятка.
Николич признает атакующие проблемы ЦСКА. Пьянич не помог во время спада
Несмотря на смену тренера, у ЦСКА по-прежнему мало атакующих инструментов. Да, Мойзес, Круговой, Файзуллаев и Обляков – топ, но этого недостаточно даже для РПЛ эпохи изоляции.
Во-первых, Николич не определился с центральным нападающим: Мусаев – лучший бомбардир, но в последние недели Марко предпочитает запарывающего моменты Гуарирапу, считая, что Тамерлану не хватает хитрости и дриблинга.
Во-вторых, ЦСКА кренит влево из-за Мойзеса, Кругового, Файзуллаева и Облякова. Справа пусто: Рифат Жемалетдинов травмирован, Секу Койта пока проваливается. Из-за тяги Облякова в середину или даже левый полуфланг справа часто остается только латераль (Келвен или Гайич).
ЦСКА вместе с «Крыльями» делит 15-е место по проценту действий в финальной трети (26%, меньше только у «Пари НН» – 22%). Команда Николича с трудом переходит на чужую половину: есть только выносы Игоря Акинфеева, проходы Мойзеса и достаточно простые передачи Зделара, Роши и Дивеева.
ЦСКА прибивал соперников в трех режимах: контратаки против неорганизованных соперников («Динамо» и «Оренбург»), игра между линиями с раскрытыми командами («Ахмат» Сергея Ташуева и «Акрон») и на стандартах. Когда ЦСКА попадался более организованный соперник, а стандарты не летели, ничего не получалось.
«Конструктивного и яркого футбола не было. «Крылья» переигрывали нас в первом тайме, но в конце нам удалось забить гол со стандарта. Сейчас не до красивой игры», – откровенно высказался Акинфеев после тяжелой победы в Самаре (2:1).
Николич подтверждает: «Мы приостановились в атаке, нам надо прибавить в завершении. Бывали игры, когда мы создавали очень много, но не успевали забивать – не хватало ключевой передачи и концентрации при завершении. Бывали и игры, когда не создавали вообще. У нас много подходов на половину поля соперника, а вот для удара надо принимать правильные решения».
Мы привыкли, что Миралем Пьянич умно продвигает мяч, но в ЦСКА он пока не убеждает: серо выходил на замену и стерильно сыграл в старте с «Факелом» (0:0) и «Крыльями» (2:1). Плюс из-за Пьянича меняется позиция Облякова, вынужденного ждать мяч в финальной трети, а не разгонять из глубины, как это происходило в начале сезона.
Итог: ЦСКА – абсолютный середняк в атаке. После ухода Федора Чалова не хватает непредсказуемого и тонкого форварда, крен на левый фланг слишком очевиден, а против топов не хватает класса в решающие моменты (например, с «Зенитом», «Локо» и «Спартаком»). Когда Обляков выдохся, новые лидеры не нашлись.
Зимой ЦСКА наверняка перейдет на четыре защитника. Николич пришел ради перестройки, но ему нужны трансферы
Николич уже анонсировал зимние перемены: «Ромбовые 4-4-2 или что-то другое. Наиграли 3-4-3, есть вариант с 3-5-2, но надо что-то новое. На зимних сборах будем наигрывать четыре защитника.
У нас здорово закрыта опорная зона. Есть Кисляк, Мухин, которого мы ждем, прибавивший Жемалетдинов, Обляков, Бистрович, Пьянич, Зделар. Мухин – чистая шестерка, оборонительный игрок, а Кисляк – настоящая восьмерка. Матвей может сыграть бокс-ту-бокс, успевать и вперед, и назад, через него можно разыгрывать».
Зимой 2021-го Николич провел тактическую революцию в «Локомотиве», переведя команду на 4-4-2 ромб. Тогда 19-летний дебютант Мухин превратился в ключевого опорника, правый защитник Владислав Игнатьев стал правой восьмеркой, его место занял атакующий полузащитник Дмитрий Рыбчинский, Жемалетдинов внезапно раскрылся как десятка, а вингер Франсуа Камано передвинулся в центр атаки.
Вероятно, ЦСКА тоже ждут тотальные перемены: разрыв тройки центральных защитников с переходом на двойку, более оборонительные функции для латералей (при трех ЦЗ у них больше страховки), новые роли инсайдов.
Пока не совсем понятно, как Николич всех расставит:
● после перехода на четырех защитников, скорее всего, из старта выпадет Мойзес. Ему не хватает физики для полноценной игры на фланге, а в середине будет тяжело конкурировать с Рошей (профильный центральный защитник и лидер обороны) и Дивеевым (лидер российского блока, опасный на стандартах);
● неясно, как размещать Пьянича и Зделара. Пьянич – топовый глубинный разыгрывающий (именно этого сейчас не хватает ЦСКА), Саша – главный отбирающий опорник ЦСКА, его качества не подходят для игры впереди (шанс для более разностороннего Кисляка). Плюс с Пьяничем в роли шестерки ЦСКА может потерять надежность сзади;
● риск сохранения крена влево – оттуда все равно будут атаковать Круговой, Облякова и Файзуллаев;
Для качественного перехода на 4-4-2 ромб ЦСКА нужна еще одна сбалансированная восьмерка. Зделар и Бистрович – оборонительные опции без существенной пользы впереди, Файзуллаеву и Жемалетдинову привычнее ближе к атаке.
При переходе на 4-3-3 сохранятся узкие позиции Файзуллаева и Жемалетдинова, а также подключения крайних защитников. В таком варианте беспокоит здоровье Рифата: сейчас сложно рассчитывать на него как на постоянного игрока старта, нужен трансфер на фланг атаки.
Так же, как в ромбе, в 4-3-3 сложно совместить Пьянича и Зделара: баланс очень хрупок, в этой зоне возможны неожиданные решения (например, новички или ставка на Кисляка).
В 4-2-3-1 проще совместить оборонительных полузащитников, но потребуются трансферы в атаку: Обляков, Файзуллаев и Жемалетдинов фактически безальтернативны.
***
На старте работы в ЦСКА Николич ожидаемо копирует 3-4-3 Федотова. Марко стабилизировал оборону и больше доверяет молодым, но из-за атакующих проблем команда почти не изменилась.
ЦСКА ждет зимний перерыв для перехода на новую схему. Будет сложно: состав подбирался под 3-4-3, для резкого обновления многим игроком придется меняться, а руководству – найти новых игроков.
Николич строит команду, которая сможет биться за первое место. Сейчас сложно поверить, что это возможно: необходим микс точечных трансферов, роста игроков в новой схеме, сохранения оборонительной надежности и прогресса впереди.
Удачная зимняя перестройка – шанс на развитие и качественный фундамент на следующий сезон.
Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press; РИА Новости/Владимир Астапкович, Александр Вильф, Артур Лебедев
Но пока от перестановки лысых сумма не меняется.
А у вас есть такой же лысый, но с шарлатановыми пуговицами? Будем искать!
да как ему физики не хватает если на месте ЦЗ он успевает бегать в атаку и один из способов начала атаки это его проход на дриблинге?
С Николичем пока прогресса нет: ЦСКА меньше пропускает, но не очень надежен во вторых таймах, испытывая большие проблемы в позиционной атаке (в том числе вызванные необходимостью встраивания Миралема Пьянича).
?????
Такое ощущение что в ЦСКА один Мойзес, а у автора другой.
Если проблема действительно в отсутствии полноценной предсезонки и зимний перерыв что-то изменит - буду рад ошибаться)
"1. Ужасный сезон-2023/24: ЦСКА впервые с 2001 года выпал из топ-5, пропустил 40 голов, провалился впереди и очень слабо проводил вторые таймы".
"Провалился впереди"? Серьёзно?
Вообще то ЦСКА в сезоне 2023/24 забил больше всех в РПЛ.
Уже это одно говорит об уровне аналитики.
"2. Федотов не сработался со звездными иностранцами: конфликтовал с Хорхе Карраскалем и Хесусом Мединой из-за тактических разногласий и до конца не встроил Виктора Давилу".
И тут фейк.
Сам Медина заявлял что никакого конфликта у него с Федотовым не было, но автору надо же что то придумать.
Про "до конца не встроил Виктора Давилу" то же самое. Как раз наоборот, к концу сезона Давила встроился в команду, раньше сделать это мешали частые заболевания из за смены климата.
Что касается конфликта с Карраскалем, то во первых это Карраскаль конфликтовал с Федотовым, а не наоборот как пишет автор, во вторых без Федотова Карраскаль стал играть хуже, так что получается Федотов был прав заставляя Карраскаля больше работать на поле.
3. Известно, что Бабаев хотел поставить тренером кого то из своих (Березуцкий, Гончаренко), поэтому и пытался выдавить из ЦСКА Федотова. Одна из причин увольнения отказ Федотова покупать игроков на которых настаивал Бабаев. Вот без Федотова набрали Шуманского, Жамалетдинова, Койту, Гуарирапу, Пьянича, Бабаев доволен. Вот только толку от них? В сильнейший состав ЦСКА они не проходят, а деньги потрачены.
4. Все как то разом "забыли" что обвиняли Федотова в том что у него мало молодёжи играет. Пришёл Николич, и молодёжь стала играть ещё меньше. В прошлом сезоне при Федотове 6 игроков из дубля сыграли в основе ЦСКА. У Николича ни одного. При Федотове пришли молодые Файзулаев и Мксаев и сразу заиграли в команде, при Николиче пришёл Шуманский и полирует лавку.
Самое интересное: при Федотове у ЦСКА был второй по возрасту состав, моложе только у Ростова, и то не намного. Сейчас у ЦСКА 6-й по возрасту состав.
5. При Федотове все купленные игроки в той или иной мере заиграли. При Николиче наоборот, никто толком и не заиграл. Всё никак форму набрать не могут.
6. При Федотове игроки выдавали свой максимум. Лучшие сезоны в карьере провели Заболотный, Карраскаль, Зайнутдинов, Файзулаев, Мусаев и т.д., а кто проводит лучший сезон в карьере у Николича?
Разница в подходе. Федотов строил команду на долго. Часто привлекал молодых в основу. Например на матче Кубка с Оренбургом 26 июля 2023 сыграло 8 молодых игроков: Арбузов, Рядно, Ермаков, Лукин и Тороп вышли в основе, на замену вышли Носков, Мухин и Кисляк. Кто то помнит подобное у Николича? Наоборот, у Николича в основном выходят опытные игроки и играю одни и те же. Тороп больше не играет в матчах РПЛ как это было у Федотова, Рядно ушёл в аренду, Агапов и Ушаков вообще не играют, Шуманский пару раз вышел в концовке матча.
Николич опирается на опытных игроков, уделяет главное внимание обороне, это возможно даст результат на сезон или два, но что дальше? Новых игроков из дубля в основе нет, все летние приобретения "набирают форму", и когда её наберут, и наберут ли вообще неизвестно. То есть и по трансферам плохо. Кто будет играть в ЦСКА через 2-3 года если у Николича нет ни молодых из дубля, ни успешных трансферов?