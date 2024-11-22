Зачем ЦСКА увольнял Федотова?

Илья Васильев – о команде Марко Николича.

Грустный итог первого круга для ЦСКА: команды Владимира Федотова и Марко Николича почти не отличаются.

После смены тренера ЦСКА сохранил 3-4-3, атакуя на уровне середняка. Вспышки случаются только против аутсайдеров (15 голов из 24 – «Нижнему», «Оренбургу», «Акрону» и «Ахмату»). Николич ставит на импровизацию Ивана Облякова и Аббоса Файзуллаева, иногда помощь приходит от латералей. Да, точно так же, как и при Федотове.

Главное отличие ЦСКА Николича от прошлого сезона – стабилизация обороны. Во второй год Федотова она неожиданно рассыпалась, а сейчас меньше ЦСКА пропускают только лидирующие «Краснодар» и «Зенит».

Весна-2024 – первый большой провал Федотова в РПЛ за шесть лет. Он создал оборонительный фундамент ЦСКА с тройкой защитников – скорее всего, на дистанции справился бы и со спадом прошлого сезона. С Николичем пока прогресса нет: ЦСКА меньше пропускает, но не очень надежен во вторых таймах, испытывая большие проблемы в позиционной атаке (в том числе вызванные необходимостью встраивания Миралема Пьянича).

Так ради чего ЦСКА заменил Федотова на Николича?

ЦСКА уволил Федотова из-за результатов и внутренних проблем

Вот главные причины увольнения Федотова:

1. Ужасный сезон-2023/24: ЦСКА впервые с 2001 года выпал из топ-5, пропустил 40 голов, провалился впереди и очень слабо проводил вторые таймы;

2. Федотов не сработался со звездными иностранцами: конфликтовал с Хорхе Карраскалем и Хесусом Мединой из-за тактических разногласий и до конца не встроил Виктора Давилу;

3. Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелев объяснял : в руководстве посчитали, что лучше уже не будет.

В разрыве виноваты обе стороны.

ЦСКА жутко просел осенью-2023 из-за отсутствия замен ушедшим Бахтиеру Зайнутдинову, Хорхе Карраскалю и Хесусу Медине, постоянных травм центральных защитников и недостатка полузащитников – здесь справедливы вопросы к руководству из-за нехватки трансферов.

Весной не справился Федотов: состав расширился благодаря адаптации Давилы, трансферу Тамерлана Мусаева и возвращению Игоря Дивеева, но ЦСКА все равно был сер.

Федотов – один из лучших тренеров РПЛ на дистанции, избавивший ЦСКА от тактических метаний в сжатые сроки. Но из-за его проблем в коммуникации с руководством и игроками клуб переключился на Николича – более гибкого и общительного с иностранцами.

Николич пользуется идеями Федотова. На первом этапе это нормально

В начале ноября Николич рассказал о старте работы в ЦСКА: «Я пришел 20 июня. Были игры сборных, Олимпийские игры, Кубок Америки – игроки то приходили, то уходили. Все знают, что у российских команд самое главное – это зимние сборы. Там мы будем два месяца работать, строить, готовиться физически и тактически. Здесь же у нас было две с половиной недели, на третью уже начался чемпионат.

Мы предложили новые требования к схеме, которая уже была до нас. Селекция под эту схему велась два с половиной года, времени что-то менять не было».

Даже при желании Николича, ЦСКА было бы трудно сходу перейти на четырех защитников: Данил Круговой, Милан Гайич и Келвен – профильные латерали, в середине поля были доступны только Саша Зделар, Кристиян Бистрович, Матвей Кисляк и Иван Обляков), вингеров вообще не было.

Логично, что в таких условиях Николич использует базис Федотова:

1. В центре обороны выходят Мойзес, Виллиан Роша и Игорь Дивеев, при этом 20-летний Матвей Лукин играет чаще, чем при Федотове. Бывший тренер ЦСКА при форс-мажоре перебрасывал в оборону опорника Зделара;

2. Федотов говорил, что 3-4-3 – атакующая схема из-за агрессивных латералей. В ЦСКА Николича Круговой – один из ключевых игроков впереди (тренер ждет от него минимум 4+4 за сезон), а Келвен активно вбегает в штрафную с правого края;

3. Левый центральный защитник Мойзес смело бегает вперед: комбинирует с Круговым, тащит мяч на дриблинге и ищет его даже в чужой штрафной. Такую роль ему придумал именно штаб Федотова;

4. Центральный нападающий Тамерлан Мусаев может выходить на позиции инсайда;

5. Файзуллаев и Облякова – главные креативщики. При этом Николич дал Ивану больше свободы в центре поля – теперь Обляков практически десятка.

Николич признает атакующие проблемы ЦСКА. Пьянич не помог во время спада

Несмотря на смену тренера, у ЦСКА по-прежнему мало атакующих инструментов. Да, Мойзес, Круговой, Файзуллаев и Обляков – топ, но этого недостаточно даже для РПЛ эпохи изоляции.

Во-первых, Николич не определился с центральным нападающим: Мусаев – лучший бомбардир, но в последние недели Марко предпочитает запарывающего моменты Гуарирапу, считая, что Тамерлану не хватает хитрости и дриблинга.

Во-вторых, ЦСКА кренит влево из-за Мойзеса, Кругового, Файзуллаева и Облякова. Справа пусто: Рифат Жемалетдинов травмирован, Секу Койта пока проваливается. Из-за тяги Облякова в середину или даже левый полуфланг справа часто остается только латераль (Келвен или Гайич).

ЦСКА вместе с «Крыльями» делит 15-е место по проценту действий в финальной трети (26%, меньше только у «Пари НН» – 22%). Команда Николича с трудом переходит на чужую половину: есть только выносы Игоря Акинфеева, проходы Мойзеса и достаточно простые передачи Зделара, Роши и Дивеева.

ЦСКА прибивал соперников в трех режимах: контратаки против неорганизованных соперников («Динамо» и «Оренбург»), игра между линиями с раскрытыми командами («Ахмат» Сергея Ташуева и «Акрон») и на стандартах. Когда ЦСКА попадался более организованный соперник, а стандарты не летели, ничего не получалось.

«Конструктивного и яркого футбола не было. «Крылья» переигрывали нас в первом тайме, но в конце нам удалось забить гол со стандарта. Сейчас не до красивой игры», – откровенно высказался Акинфеев после тяжелой победы в Самаре (2:1).

Николич подтверждает: «Мы приостановились в атаке, нам надо прибавить в завершении. Бывали игры, когда мы создавали очень много, но не успевали забивать – не хватало ключевой передачи и концентрации при завершении. Бывали и игры, когда не создавали вообще. У нас много подходов на половину поля соперника, а вот для удара надо принимать правильные решения».

Мы привыкли, что Миралем Пьянич умно продвигает мяч, но в ЦСКА он пока не убеждает: серо выходил на замену и стерильно сыграл в старте с «Факелом» (0:0) и «Крыльями» (2:1). Плюс из-за Пьянича меняется позиция Облякова, вынужденного ждать мяч в финальной трети, а не разгонять из глубины, как это происходило в начале сезона.

Итог: ЦСКА – абсолютный середняк в атаке. После ухода Федора Чалова не хватает непредсказуемого и тонкого форварда, крен на левый фланг слишком очевиден, а против топов не хватает класса в решающие моменты (например, с «Зенитом», «Локо» и «Спартаком»). Когда Обляков выдохся, новые лидеры не нашлись.

Зимой ЦСКА наверняка перейдет на четыре защитника. Николич пришел ради перестройки, но ему нужны трансферы

Николич уже анонсировал зимние перемены: «Ромбовые 4-4-2 или что-то другое. Наиграли 3-4-3, есть вариант с 3-5-2, но надо что-то новое. На зимних сборах будем наигрывать четыре защитника.

У нас здорово закрыта опорная зона. Есть Кисляк, Мухин, которого мы ждем, прибавивший Жемалетдинов, Обляков, Бистрович, Пьянич, Зделар. Мухин – чистая шестерка, оборонительный игрок, а Кисляк – настоящая восьмерка. Матвей может сыграть бокс-ту-бокс, успевать и вперед, и назад, через него можно разыгрывать».

Зимой 2021-го Николич провел тактическую революцию в «Локомотиве», переведя команду на 4-4-2 ромб. Тогда 19-летний дебютант Мухин превратился в ключевого опорника, правый защитник Владислав Игнатьев стал правой восьмеркой, его место занял атакующий полузащитник Дмитрий Рыбчинский, Жемалетдинов внезапно раскрылся как десятка, а вингер Франсуа Камано передвинулся в центр атаки.

Вероятно, ЦСКА тоже ждут тотальные перемены: разрыв тройки центральных защитников с переходом на двойку, более оборонительные функции для латералей (при трех ЦЗ у них больше страховки), новые роли инсайдов.

Пока не совсем понятно, как Николич всех расставит:

● после перехода на четырех защитников, скорее всего, из старта выпадет Мойзес. Ему не хватает физики для полноценной игры на фланге, а в середине будет тяжело конкурировать с Рошей (профильный центральный защитник и лидер обороны) и Дивеевым (лидер российского блока, опасный на стандартах);

● неясно, как размещать Пьянича и Зделара. Пьянич – топовый глубинный разыгрывающий (именно этого сейчас не хватает ЦСКА), Саша – главный отбирающий опорник ЦСКА, его качества не подходят для игры впереди (шанс для более разностороннего Кисляка). Плюс с Пьяничем в роли шестерки ЦСКА может потерять надежность сзади;

● риск сохранения крена влево – оттуда все равно будут атаковать Круговой, Облякова и Файзуллаев;

Для качественного перехода на 4-4-2 ромб ЦСКА нужна еще одна сбалансированная восьмерка. Зделар и Бистрович – оборонительные опции без существенной пользы впереди, Файзуллаеву и Жемалетдинову привычнее ближе к атаке.

При переходе на 4-3-3 сохранятся узкие позиции Файзуллаева и Жемалетдинова, а также подключения крайних защитников. В таком варианте беспокоит здоровье Рифата: сейчас сложно рассчитывать на него как на постоянного игрока старта, нужен трансфер на фланг атаки.

Так же, как в ромбе, в 4-3-3 сложно совместить Пьянича и Зделара: баланс очень хрупок, в этой зоне возможны неожиданные решения (например, новички или ставка на Кисляка).

В 4-2-3-1 проще совместить оборонительных полузащитников, но потребуются трансферы в атаку: Обляков, Файзуллаев и Жемалетдинов фактически безальтернативны.

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На старте работы в ЦСКА Николич ожидаемо копирует 3-4-3 Федотова. Марко стабилизировал оборону и больше доверяет молодым, но из-за атакующих проблем команда почти не изменилась.

ЦСКА ждет зимний перерыв для перехода на новую схему. Будет сложно: состав подбирался под 3-4-3, для резкого обновления многим игроком придется меняться, а руководству – найти новых игроков.

Николич строит команду, которая сможет биться за первое место. Сейчас сложно поверить, что это возможно: необходим микс точечных трансферов, роста игроков в новой схеме, сохранения оборонительной надежности и прогресса впереди.

Удачная зимняя перестройка – шанс на развитие и качественный фундамент на следующий сезон.

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Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press ; РИА Новости /Владимир Астапкович, Александр Вильф, Артур Лебедев