CAS зарегистрировал жалобу Федотова на ЦСКА за невыплату компенсации после увольнения

CAS зарегистрировал жалобу Владимира Федотова на ЦСКА за невыплату компенсации.

Федотов занимал пост главного тренера ЦСКА с 2022 по 2024 год. Его контракт с клубом был рассчитан на три года. В начале июня армейцы объявили об уходе специалиста. В августе палата по разрешению споров РФС отказала тренеру в выплате компенсации со стороны ЦСКА за досрочный разрыв соглашения.

«23 сентября 2024 года CAS зарегистрировал процедуру апелляционного арбитража по иску Владимира Федотов против ЦСКА.

Арбитражное разбирательство находится на ранней стадии. Никакой дополнительной информации пока нет», – сообщили в пресс-службе Спортивного арбитражного суда.

Под руководством Федотова ЦСКА в сезоне-2022/23 стал вторым в Мир РПЛ и выиграл Кубок России, а в сезоне-2023/24 занял шестое место в чемпионате страны и дошел до финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.