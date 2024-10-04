  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • CAS зарегистрировал жалобу Федотова на ЦСКА за невыплату компенсации после увольнения
4

CAS зарегистрировал жалобу Федотова на ЦСКА за невыплату компенсации после увольнения

CAS зарегистрировал жалобу Владимира Федотова на ЦСКА за невыплату компенсации.

Федотов занимал пост главного тренера ЦСКА с 2022 по 2024 год. Его контракт с клубом был рассчитан на три года. В начале июня армейцы объявили об уходе специалиста. В августе палата по разрешению споров РФС отказала тренеру в выплате компенсации со стороны ЦСКА за досрочный разрыв соглашения.

«23 сентября 2024 года CAS зарегистрировал процедуру апелляционного арбитража по иску Владимира Федотов против ЦСКА.

Арбитражное разбирательство находится на ранней стадии. Никакой дополнительной информации пока нет», – сообщили в пресс-службе Спортивного арбитражного суда.

Под руководством Федотова ЦСКА в сезоне-2022/23 стал вторым в Мир РПЛ и выиграл Кубок России, а в сезоне-2023/24 занял шестое место в чемпионате страны и дошел до финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoCAS
logoВладимир Федотов
Р-Спорт
деньги
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Селюк о Федотове: «Из «Сочи» сбежал, против ЦСКА пошел в CAS. Он должен целовать ноги руководству армейцев, что они вообще дали ему работу»
2227 сентября, 10:29
Федотов подал жалобу на ЦСКА в CAS из-за невыплаты неустойки при увольнении
9725 сентября, 14:56
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Комо», «Интер» сыграет в субботу, «Ювентус», «Милан» и «Рома» проведут матчи в воскресенье
2сегодня, 08:16
Ямаль признан игроком месяца в Ла Лиге. 17-летний вингер «Барсы» обошел Мбаппе и Ло Чельсо
5 минут назад
Головин продлил с «Монако» контракт до 2029 года
1721 минуту назадФото
Лапочкин о наступе Тормены на пах Гонду: «Кто‑то в ЭСК реально считает, что это желтая карточка. Хотелось, чтобы ему наступили так же»
624 минуты назад
Хвича, Пулишич, Бремер и Димарко – в числе претендентов на приз игроку месяца в Серии А
429 минут назад
Селихов о новом формате Кубка России: «Когда игра была на вылет, смотрелось лучше. Хотите зрелищности, сделайте три турнира: чемпионат, Кубок России и Кубок лиги – как в Англии»
1854 минуты назад
Латышонок признан лучшим игроком «Зенита» в сентябре. Вратарь получил приз второй раз подряд
16сегодня, 15:30
Тен Хаг об «МЮ»: «Нужно время. Мы купили молодых игроков, должны интегрировать их. На топ-уровне вы должны сразу показывать себя, но это не всегда реалистично»
43сегодня, 15:26
Оливер Гласнер: «Меня беспокоят выборы в Австрии, то, что правый популизм становится мировым трендом. Уверенность «Кристал Пэлас» в себе меня не беспокоит»
24сегодня, 15:16
Рэтклифф о будущем тен Хага: «Мне он нравится, хороший тренер. Но решение за менеджерами клуба»
13сегодня, 15:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Наполи» – «Комо». Хвича, Лукаку и Роберто играют. Онлайн-трансляция
43 минуты назадLive
Головин о контракте с «Монако» до 2029-го: «Я счастлив, клуб верит в меня. Убежден, что мы продолжим добиваться больших успехов»
114 минут назад
Латышонок о «Зените» и «Балтике»: «Сейчас приходится больше играть ногами. Моментов может быть 2 за матч, но ты должен отреагировать качественно. Это намного тяжелее»
225 минут назад
Смородская о сборной: «Надо играть со своими клубами – с ЦСКА, «Динамо», «Ростовом». Это интереснее, чем матчи с Вьетнамом»
939 минут назад
«Карпин в разы сильнее Станковича как тренер». Агент Сафонов об игре «Спартак» – «Ростов»
645 минут назад
Пеп об обвинениях «Сити»: «Лучший способ защитить клуб – побеждать. Я доверяю владельцу и всем, кто работает здесь»
252 минуты назад
Канчельскис про Англию: «Сафонов, Кузяев и Головин там на слуху, но из России трансфер невозможен. Визу не дадут, и, возможно, применят санкции к клубу АПЛ за попытку приобрести игрока РПЛ»
355 минут назад
Денис Глушаков: «Это мой последний сезон. В мае закончу профессиональную карьеру»
8сегодня, 15:27
Чемпионат Саудовской Аравии. «Дамак» проив «Аль-Шабаба», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи в субботу
3сегодня, 15:01Live
«Карпин сильнее Станковича, у него две команды, у Деяна – одна. Плюс Валерий – свой, он более востребован». Булыкин о тренерах
22сегодня, 15:01