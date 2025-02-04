Роналду об идеальном тренере: «Он должен быть бывшим игроком – из 50 лучших 48 были футболистами. У меня были очень плохие тренеры, которые нихера не понимают в футболе»
Криштиану Роналду рассказал, каким должен быть идеальный тренер.
«Он должен быть бывшим игроком. Если он не был в раздевалке, [добиться успеха] будет очень сложно, невозможно. Если вы посмотрите на историю, из 50 лучших 48 были футболистами.
У меня нет любимого тренера, я учился у всех. У меня были очень плохие тренеры. Они нихера не понимают в футболе», – сказал нападающий «Аль-Насра» в интервью Эду Агирре.
Роналду считает себя лучшим бомбардиром в истории: «Я не видел никого лучше. Говорю это от всего сердца»
Криштиану Роналду: «Винисиус должен был выиграть «Золотой мяч» – заслужил. Я испытал такое дважды – это заставляет чувствовать себя беспомощным»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем