Роналду об идеальном тренере: «Он должен быть бывшим игроком – из 50 лучших 48 были футболистами. У меня были очень плохие тренеры, которые нихера не понимают в футболе»

Криштиану Роналду рассказал, каким должен быть идеальный тренер.

«Он должен быть бывшим игроком. Если он не был в раздевалке, [добиться успеха] будет очень сложно, невозможно. Если вы посмотрите на историю, из 50 лучших 48 были футболистами.

У меня нет любимого тренера, я учился у всех. У меня были очень плохие тренеры. Они нихера не понимают в футболе», – сказал нападающий «Аль-Насра » в интервью Эду Агирре.

Роналду считает себя лучшим бомбардиром в истории: «Я не видел никого лучше. Говорю это от всего сердца»

Криштиану Роналду: «Винисиус должен был выиграть «Золотой мяч» – заслужил. Я испытал такое дважды – это заставляет чувствовать себя беспомощным»