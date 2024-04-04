Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «Она сказала, что все в порядке, но потом изменила мнение. В ее словах нельзя сомневаться, а в моих можно. Потому что я мужчина?»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен дискриминация Дженнифер Эрмосо Футбол

Луис Рубиалес отрицает обвинения в давлении на Дженнифер Эрмосо.

 После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял Эрмосо и поцеловал в губы. Прокуратура потребовала по делу о поцелуе 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса и по 1,5 года – для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды, бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы и для директора мужской сборной Альберта Луке.

«Сексуальный преступник не спрашивает. Никакого сексуального контекста [в поцелуе] не было. Она сказала мне, что все в порядке, она признала это даже в своем рассказе.

Дженни придерживалась того же мнения, что и я, но затем изменила его. Агрессии ни в коем случае не было. Она сама немедленно выступила с опровержением. Миссис Эрмосо изменила свою версию. В самолете она ее не меняла.

Ее слова нельзя подвергнуть сомнению, а мои можно? Это потому что я мужчина? Они хотят ограничить свободу мысли.

Никто не сможет доказать, что на нее оказывали давление. Говорите что хотите, но испанское правосудие опирается на доказательства», – сказал бывший глава Королевской испанской футбольной федерации.

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11 комментариев
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"Это потому что я мужчина?"
Красиво повернул стрелочку)
+19
-1
+18
Жизни мужчин имеют значение!
+13
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+13
21 век, фиг ли...
+5
-1
+4
Может быть она хотела "продолжения банкета"?
+2
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+2
Ответ Капатран
"Это потому что я мужчина?" Красиво повернул стрелочку)
Хорош, с козырей зашёл, подготовился
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Про её слова никто не знает, вот поцелуй видели все... Попал так попал ... Новые веяния нового 21 века...
Она сама сказала, что все ок
Плюс видео с автобуса есть
Потом уже видимо поняла, что ее жестоко изнасиловали..🤦
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Про её слова никто не знает, вот поцелуй видели все...
Попал так попал ... Новые веяния нового 21 века...
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Всё в порядке- спасибо зарядке!
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Я б ее тоже поцеловал, если честно.
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Ответ Alex1104
Может быть она хотела "продолжения банкета"?
🤣🤣
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