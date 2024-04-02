Рубиалес о том, что его обвиняют в давлении на Эрмосо: «Тогда любые разговоры между людьми – это принуждение. Ее трактовка моих слов – манипуляция»

Луис Рубиалес отрицает, что оказывал давление на Дженнифер Эрмосо.

Ранее бывшего главу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) обвинили в попытках оказать давление на футболистку сборной Испании, вынуждая ее публично оправдать поцелуй после победы в финале женского ЧМ. По версии прокуратуры, Рубиалес пытался воздействовать на Эрмосо через ее родственников и друзей, угрожая «личными и профессиональными последствиями».

– Если это принуждение, то любые разговоры между людьми – это тоже принуждение.

– Это лучшее, что вы можете сказать в свою защиту на фоне судебного разбирательства?

– Ее трактовка моих слов – манипуляция, – сказал бывший глава RFEF в интервью La Sexta.

После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял Эрмосо и поцеловал в губы. Прокуратура потребовала по делу о поцелуе 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса и по 1,5 года – для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды, бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы и для директора мужской сборной Альберта Луке.