Рубиалес о том, что его обвиняют в давлении на Эрмосо: «Тогда любые разговоры между людьми – это принуждение. Ее трактовка моих слов – манипуляция»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Луис Рубиалес отрицает, что оказывал давление на Дженнифер Эрмосо.

Ранее бывшего главу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) обвинили в попытках оказать давление на футболистку сборной Испании, вынуждая ее публично оправдать поцелуй после победы в финале женского ЧМ. По версии прокуратуры, Рубиалес пытался воздействовать на Эрмосо через ее родственников и друзей, угрожая «личными и профессиональными последствиями».

– Если это принуждение, то любые разговоры между людьми – это тоже принуждение.

– Это лучшее, что вы можете сказать в свою защиту на фоне судебного разбирательства?

– Ее трактовка моих слов – манипуляция, – сказал бывший глава RFEF в интервью La Sexta.

После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял Эрмосо и поцеловал в губы. Прокуратура потребовала по делу о поцелуе 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса и по 1,5 года – для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды, бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы и для директора мужской сборной Альберта Луке.

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3 комментария
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Он договорится, што вместо Доминиканской республики отправят в Гаити.
+3
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+3
Вдуешь ей, когда всё уляжется
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