Суд по делу о поцелуе Рубиалеса и Эрмосо пройдет в феврале 2025-го. Будет 11 заседаний

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол происшествия сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Назначены даты судебных заседаний по делу Луиса Рубиалеса.

После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял Эрмосо и поцеловал в губы.

Прокуратура потребовала по делу о поцелуе 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса и по 1,5 года – для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды, бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы и для директора мужской сборной Альберта Луке. Луис также может быть дополнительно приговорен к 1,5 годам за давление на Эрмосо с требованием оправдать поцелуй. 

Как передает ESPN, первое заседание по делу Рубиалеса пройдет 3 февраля 2025 года в суде Мадрида. В общей сложности будет проведено 11 заседаний в период с 3 по 19 февраля.

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68 комментариев
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Позорище. За Рубиалеса.
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Учитывая то, что в Испании тоже победили праваки, у Рубиалеса появились шансы
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Интересно, что можно в этом деле рассматривать 11 заседаний?? Показания свидетелей? Показания подглядывающих? Показания подглядывающих за поглядывающими?...))
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11 заседаний за поцелуй мужчины и женщины, куда катится этот мир???🤦🏻
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+12
Это, конечно, позор.
То есть куча народу с высшим юридическим образованием, которые закончили, я так понимаю, лучшие юридические училища в своей стране, их родители отдали баснословные деньги за это образование, а теперь у самих этих людей гонорары - будь здоров, будет одиннадцать заседаний рассматривать не хитросочинённые схемы отхода от налогов, будут защищать не несправедливо обвинённого в убийстве, они будут одиннадцать раз собираться, чтобы решить пустяковый вопрос?

По-моему, это просто позор для профессии.
У меня такие же чувства были, когда был суд у Деппа с той актрисой. Куча высококлассных юристов, а занимаются какой-то никому нафиг не нужной, не интересной, неважной ерундой
+11
0
+11
А если поцеловал мужика, дали бы рыцарский орден Испании:)
+15
-8
+7
Суд за что? За эмоциональный поцелуй? Этот мир свернул куда то не туда.
+6
0
+6
Ответ Groznyi2024
Учитывая то, что в Испании тоже победили праваки, у Рубиалеса появились шансы
Не праваки, а право-центринсты победили. Праваки в Испании - это партия Vox.
+5
-1
+4
если бы рубиалес убил и расчленил бы 27 человек, кажись ему было бы легче
+3
0
+3
Ответ Dexter Morgan
Позорище. За Рубиалеса.
Бесполезно !
Тут как не крути , а высшая мера наказания !
+3
0
+3
Надеюсь следственный эксперимент проведут 11 раз
+3
0
+3
Ответ rigobersong
А если поцеловал мужика, дали бы рыцарский орден Испании:)
А почему Ибрагимовичу за поцелуй с Пике не дали?
+2
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+2
Для достижения полной перемоги надо осудить всех мужчин, когда-либо смотревших на женщин
+3
-1
+2
Ответ Samuel L. Jackson
Это, конечно, позор. То есть куча народу с высшим юридическим образованием, которые закончили, я так понимаю, лучшие юридические училища в своей стране, их родители отдали баснословные деньги за это образование, а теперь у самих этих людей гонорары - будь здоров, будет одиннадцать заседаний рассматривать не хитросочинённые схемы отхода от налогов, будут защищать не несправедливо обвинённого в убийстве, они будут одиннадцать раз собираться, чтобы решить пустяковый вопрос? По-моему, это просто позор для профессии. У меня такие же чувства были, когда был суд у Деппа с той актрисой. Куча высококлассных юристов, а занимаются какой-то никому нафиг не нужной, не интересной, неважной ерундой
Мммм, про суд Деппа с этой, как еë, кто-нибудь её помнит. По первому каналу! даже фильм был об о том процессе, причём фильм очень интересный :-))))
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Они там наглухо больные все
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Я не ура патриот, но Европа реально не туда воюет вообще...
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11 заседаний? Дармоеды
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Ответ Мадина Уйгурова
Это вот обратная сторона в том числе закона о домашнем насилии не принятого у нас, и вот настолько абсурдно действующее у них. В этом мире никто не хочет придерживаться середины?
А что у нас не так, снимаешь побои, пишешь заявления и муженька пакуют моментально:))
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Ответ rigobersong
А что у нас не так, снимаешь побои, пишешь заявления и муженька пакуют моментально:))
У нас увы очень часто принцип "убьют тогда приходите".
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Это вот обратная сторона в том числе закона о домашнем насилии не принятого у нас, и вот настолько абсурдно действующее у них. В этом мире никто не хочет придерживаться середины?
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Как бы не расстреляли этого монстра-маньяка-террориста, с особой жестокостью совершившего поцелуй особи, которая отличается от него гендерно
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Где смотреть трансляции?
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Ответ Этот Райола хочет денег
Интересно, что можно в этом деле рассматривать 11 заседаний?? Показания свидетелей? Показания подглядывающих? Показания подглядывающих за поглядывающими?...))
Вспомнил фильм Тинто Браса "Подглядывающий").
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Теща Рубиалеса пойдет как основной свидетель
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это жесть какая-то, 2,5 года, серьезно ?
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совок европейский
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А другим то за что аж полтора года тюрьмы?!)))
Типо рядом стоял неделю спустя или куру пожал при встрече
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Необходим следственный эксперимент, в полном объёме и с тем же составом участников.
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Почему 11 заседаний? По количеству футболисток, которых он "оскорбил"?
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Нетфликс, ждем сериал: 11 заседаний Рубиалеса
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