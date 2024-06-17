Суд по делу о поцелуе Рубиалеса и Эрмосо пройдет в феврале 2025-го. Будет 11 заседаний

Назначены даты судебных заседаний по делу Луиса Рубиалеса.

После победы в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял Эрмосо и поцеловал в губы.

Прокуратура потребовала по делу о поцелуе 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса и по 1,5 года – для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды, бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы и для директора мужской сборной Альберта Луке. Луис также может быть дополнительно приговорен к 1,5 годам за давление на с требованием оправдать поцелуй.

Как передает ESPN, первое заседание по делу Рубиалеса пройдет 3 февраля 2025 года в суде Мадрида. В общей сложности будет проведено 11 заседаний в период с 3 по 19 февраля.