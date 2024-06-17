Суд по делу о поцелуе Рубиалеса и Эрмосо пройдет в феврале 2025-го. Будет 11 заседаний
Назначены даты судебных заседаний по делу Луиса Рубиалеса.
После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял Эрмосо и поцеловал в губы.
Прокуратура потребовала по делу о поцелуе 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса и по 1,5 года – для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды, бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы и для директора мужской сборной Альберта Луке. Луис также может быть дополнительно приговорен к 1,5 годам за давление на Эрмосо с требованием оправдать поцелуй.
Как передает ESPN, первое заседание по делу Рубиалеса пройдет 3 февраля 2025 года в суде Мадрида. В общей сложности будет проведено 11 заседаний в период с 3 по 19 февраля.
То есть куча народу с высшим юридическим образованием, которые закончили, я так понимаю, лучшие юридические училища в своей стране, их родители отдали баснословные деньги за это образование, а теперь у самих этих людей гонорары - будь здоров, будет одиннадцать заседаний рассматривать не хитросочинённые схемы отхода от налогов, будут защищать не несправедливо обвинённого в убийстве, они будут одиннадцать раз собираться, чтобы решить пустяковый вопрос?
По-моему, это просто позор для профессии.
У меня такие же чувства были, когда был суд у Деппа с той актрисой. Куча высококлассных юристов, а занимаются какой-то никому нафиг не нужной, не интересной, неважной ерундой
Тут как не крути , а высшая мера наказания !
Типо рядом стоял неделю спустя или куру пожал при встрече