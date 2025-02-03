Рэшфорд об аренде: «Переход в «Виллу» был простым решением – я восхищен ее игрой и амбициями тренера»
Маркус Рэшфорд высказался о своем переходе в «Астон Виллу».
Бирмингемский клуб арендовал вингера у «Манчестер Юнайтед» с правом выкупа за 40 млн фунтов и взял на себя 75% его зарплаты.
«Я бы хотел поблагодарить «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллу» за организацию этой аренды. Мне повезло, что ко мне обратилось несколько клубов, но переход в «Астон Виллу» был простым решением – я восхищен игрой «Астон Виллы» в этом сезоне и амбициями тренера.
Я просто хочу играть в футбол и с нетерпением жду, чтобы начать. Желаю всем в «Манчестер Юнайтед» всего наилучшего в оставшейся части сезона», — сказал Рэшфорд.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
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