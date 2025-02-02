«Астон Вилла» будет покрывать более 70% зарплаты Рэшфорда. Опция выкупа – 40 млн фунтов
Маркус Рэшфорд переходит в «Астон Виллу».
По данным Фабрицио Романо, бирмингемский клуб будет покрывать более 70% зарплаты форварда в аренде. В соглашении также прописана опция выкупа за 40 млн фунтов.
Англичанин не играет за «Манчестер Юнайтед» с 12 декабря 2024 года по решению главного тренера команды Рубена Аморима, который перестал включать футболиста в заявку на матчи.
В этом сезоне Маркус Рэшфорд провел 15 матчей в АПЛ и забил четыре мяча. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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