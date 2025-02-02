«Астон Вилла» будет покрывать более 70% зарплаты Рэшфорда. Опция выкупа – 40 млн фунтов

Маркус Рэшфорд переходит в «Астон Виллу».

По данным Фабрицио Романо, бирмингемский клуб будет покрывать более 70% зарплаты форварда в аренде. В соглашении также прописана опция выкупа за 40 млн фунтов.

Англичанин не играет за «Манчестер Юнайтед » с 12 декабря 2024 года по решению главного тренера команды Рубена Аморима, который перестал включать футболиста в заявку на матчи.

В этом сезоне Маркус Рэшфорд провел 15 матчей в АПЛ и забил четыре мяча. Его статистика – здесь .