Аморим не будет считать унижением голы Рэшфорда за «Астон Виллу»: «Отдавая игрока в аренду, вы ждете, что он станет лучше. Я сосредоточен на своих футболистах»
Рубен Аморим ожидает, что Маркус Рэшфорд восстановит форму в аренде в «Астон Вилле».
Сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» перейдет в клуб из Бирмингема на правах аренды с правом выкупа.
Главного тренера манкунианцев спросили, будет ли он считать унизительными голы Рэшфорда за новый клуб.
«Это не стыдно. Отдавая игрока в аренду, вы ожидаете, что он будет играть и станет лучше. Так что в этом нет ничего унизительного. Я понимаю вопрос, но я сосредоточен только на своих игроках», – сказал Аморим.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Hayters
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