Аморим не будет считать унижением голы Рэшфорда за «Астон Виллу»: «Отдавая игрока в аренду, вы ждете, что он станет лучше. Я сосредоточен на своих футболистах»

Рубен Аморим ожидает, что Маркус Рэшфорд восстановит форму в аренде в «Астон Вилле».

Сообщалось , что нападающий «Манчестер Юнайтед » перейдет в клуб из Бирмингема на правах аренды с правом выкупа.

Главного тренера манкунианцев спросили, будет ли он считать унизительными голы Рэшфорда за новый клуб.

«Это не стыдно. Отдавая игрока в аренду, вы ожидаете, что он будет играть и станет лучше. Так что в этом нет ничего унизительного. Я понимаю вопрос, но я сосредоточен только на своих игроках», – сказал Аморим .