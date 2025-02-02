Дюков об аресте Анохина по делу о взятке: «Это не имеет отношения к его деятельности в РФС. Дождемся результатов следствия»

Александр Дюков высказался об аресте Сергея Анохина.

Бывший вице-президент РФС был задержан в Москве 29 января – сообщалось, что Анохин подозревается в даче взятки в размере 50 миллионов рублей представителю силовых структур. Функционер признал вину , его арестовали на 2 месяца.

– Какова ваша реакция на задержание Сергея Анохина?

– Я знаю, что задержание не имеет отношения к его деятельности во время работы вице‑президентом РФС. Больше информации у меня нет, ведется следствие, давайте дождемся результатов, – сказал президент РФС.

Анохин занимал должности вице-президента Российского футбольного союза (с 2016 года по 2019 год) и президента Московской федерации футбола, был членом исполкома РФС и председателем комитета массового футбола РФС , также с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года работал генеральным директором в «Химках».

Шестеро задержаны по делу о взятке экс-гендиректора «Химок» Анохина, в том числе замначальника УВД ВАО Москвы и прокурор. У фигурантов изъято 2 млн долларов («СЭ»)