Дюков об аресте Анохина по делу о взятке: «Это не имеет отношения к его деятельности в РФС. Дождемся результатов следствия»
Бывший вице-президент РФС был задержан в Москве 29 января – сообщалось, что Анохин подозревается в даче взятки в размере 50 миллионов рублей представителю силовых структур. Функционер признал вину, его арестовали на 2 месяца.
– Какова ваша реакция на задержание Сергея Анохина?
– Я знаю, что задержание не имеет отношения к его деятельности во время работы вице‑президентом РФС. Больше информации у меня нет, ведется следствие, давайте дождемся результатов, – сказал президент РФС.
Анохин занимал должности вице-президента Российского футбольного союза (с 2016 года по 2019 год) и президента Московской федерации футбола, был членом исполкома РФС и председателем комитета массового футбола РФС, также с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года работал генеральным директором в «Химках».
Шестеро задержаны по делу о взятке экс-гендиректора «Химок» Анохина, в том числе замначальника УВД ВАО Москвы и прокурор. У фигурантов изъято 2 млн долларов («СЭ»)
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