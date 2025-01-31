Анохину могут предъявить новые обвинения в особо крупных взятках. Экс-гендиректор «Химок» уже признал вину по даче взятки на 50 млн рублей
Следователи могут выдвинуть новые обвинения Сергею Анохину в особо крупном взяточничестве.
30 января экс-гендиректор «Химок» признал вину в том, что дал представителю силовых структур взятку в размере 50 миллионов рублей. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 марта.
«В настоящий момент Анохин проверяется на причастность к совершению иных преступлений, связанных с получением взяток в особо крупном размере», – сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Ранее букмекерская компания «Фонбет» обратилась в суд с иском к экс-гендиректору компании о защите деловой репутации. Букмекер хочет взыскать с Анохина 100 миллионов рублей.
Анохин занимал должности вице-президента Российского футбольного союза (с 2016 года по 2019 год) и президента Московской федерации футбола, был членом исполкома РФС и председателем комитета массового футбола РФС, также с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года работал генеральным директором в «Химках».
Как букмекеры выживают в низкий сезон: Winline ставит на турнир, «Фонбет» верит в сборы, «БетБум» – за творческий подход
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий