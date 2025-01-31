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  • Анохину могут предъявить новые обвинения в особо крупных взятках. Экс-гендиректор «Химок» уже признал вину по даче взятки на 50 млн рублей
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Анохину могут предъявить новые обвинения в особо крупных взятках. Экс-гендиректор «Химок» уже признал вину по даче взятки на 50 млн рублей

Следователи могут выдвинуть новые обвинения Сергею Анохину в особо крупном взяточничестве.

30 января экс-гендиректор «Химок» признал вину в том, что дал представителю силовых структур взятку в размере 50 миллионов рублей. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 марта.

«В настоящий момент Анохин проверяется на причастность к совершению иных преступлений, связанных с получением взяток в особо крупном размере», – сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее букмекерская компания «Фонбет» обратилась в суд с иском к экс-гендиректору компании о защите деловой репутации. Букмекер хочет взыскать с Анохина 100 миллионов рублей.

Анохин занимал должности вице-президента Российского футбольного союза (с 2016 года по 2019 год) и президента Московской федерации футбола, был членом исполкома РФС и председателем комитета массового футбола РФС, также с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года работал генеральным директором в «Химках».

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ТАСС
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