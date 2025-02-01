Глушаков о том, что «Спартак» может заплатить 25 млн евро за Илича: «Им сложнее позволять себе дорогие трансферы, чем «Зениту». Если не принесет пользу, кто понесет ответственность?»

Денис Глушаков высказался о возможном трансфере Ивана Илича в «Спартак».

– Как отнеслись к информации, что москвичи готовы заплатить за хавбека «Торино» Ивана Илича 25 млн евро? Неужели нельзя за эти деньги купить двух приличных футболистов?

– Пока это исключительно слухи. Если серб будет приносить пользу и вести партнеров за собой, можно рискнуть и столь крупной суммой.

А если нет, кто понесет ответственность? Конечно, «Спартаку» сложнее позволять себе дорогостоящие трансферы, нежели «Зениту», – сказал экс-капитан «Спартака».