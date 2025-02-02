Мостовой об Иличе в «Спартаке» за 16 млн евро: «Если за такие деньги он не забьет минимум 10 голов и не отдаст 15 передач в РПЛ – грош ему цена»

Александр Мостовой высказался о потенциальном переходе Ивана Илича в «Спартак».

Ранее сообщалось , что сделка по трансферу хавбека «Торино » находится на финальном этапе. Сумма перехода составит 16 млн евро плюс бонусы.

«Если Илич за такие деньги не забьет как минимум десять голов и не отдаст 15 передач в нашем чемпионате, тогда грош ему цена. Но я уверен, что это не произойдет, потому что он не игрок атаки.

Что касается травм, то если он выйдет, забьет три мяча и четыре отдаст, а затем получит травму, то ничего страшного. Когда восстановится, снова три забьет, четыре отдаст.

Но за такую сумму Илич должен выходить и сразу показывать свой уровень», – сказал бывший полузащитник «Спартака ».