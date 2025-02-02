Мостовой об Иличе в «Спартаке» за 16 млн евро: «Если за такие деньги он не забьет минимум 10 голов и не отдаст 15 передач в РПЛ – грош ему цена»
Александр Мостовой высказался о потенциальном переходе Ивана Илича в «Спартак».
Ранее сообщалось, что сделка по трансферу хавбека «Торино» находится на финальном этапе. Сумма перехода составит 16 млн евро плюс бонусы.
«Если Илич за такие деньги не забьет как минимум десять голов и не отдаст 15 передач в нашем чемпионате, тогда грош ему цена. Но я уверен, что это не произойдет, потому что он не игрок атаки.
Что касается травм, то если он выйдет, забьет три мяча и четыре отдаст, а затем получит травму, то ничего страшного. Когда восстановится, снова три забьет, четыре отдаст.
Но за такую сумму Илич должен выходить и сразу показывать свой уровень», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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