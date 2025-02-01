«Спартак» отказался подписать опорника «Ривер Плейт» Вильягру (Metaratings)
«Спартак» не стал рассматривать кандидатуру Родриго Вильягры.
Опорный полузащитник «Ривер Плейт» предлагался «Спартаку» в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.
Красно-белые отказались от рассмотрения кандидатуры Родриго Вильягры.
Выбор «Спартака» обоснован тем, что для игры на эту позицию лучше подходит сербский полузащитник «Торино» Иван Илич.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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