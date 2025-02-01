«Спартак» отказался подписать опорника «Ривер Плейт» Вильягру (Metaratings)

«Спартак» не стал рассматривать кандидатуру Родриго Вильягры.

Опорный полузащитник «Ривер Плейт » предлагался «Спартаку » в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.

Красно-белые отказались от рассмотрения кандидатуры Родриго Вильягры .

Выбор «Спартака» обоснован тем, что для игры на эту позицию лучше подходит сербский полузащитник «Торино» Иван Илич.