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  • Ибрагимович попросил Морату, Томори и Калабрию покинуть «Милан». Английский защитник отказывается переходить в «Тоттенхэм» (La Gazzetta dello Sport)
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Ибрагимович попросил Морату, Томори и Калабрию покинуть «Милан». Английский защитник отказывается переходить в «Тоттенхэм» (La Gazzetta dello Sport)

Златан Ибрагимович попросил троих игроков «Милана» уйти из клуба.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, вчера на базе в Миланелло советник владельца клуба вступил в конфронтацию с Фикайо Томори, Альваро Моратой и Давиде Калабрией. Утверждается, что Златан, используя свой характерный тон, предложил всем троим принять трансферы.

Испанский нападающий и итальянский защитник, по всей видимости, приняли просьбу шведа (Мората отправится в «Галатасарай», Калабрия – в «Болонью»). Однако английский защитник Томори вновь заявил о своем отказе переходить в «Тоттенхэм», подчеркивает La Gazzetta dello Sport.

Калабрия в слезах покидал базу перед уходом из «Милана». У Давиде срывался голос: «Тяжело, как расставание с женой. Буду скучать по всему, что пережил здесь»

«Галатасарай» анонсировал переход Мораты из «Милана»: «Привет семье клуба!»

Томори намерен остаться в «Милане» на фоне предложения от «Тоттенхэма». У клубов есть устная договоренность о трансфере за 25 млн евро плюс бонусы

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Milan News
logoЗлатан Ибрагимович
возможные трансферы
logoФикайо Томори
logoМилан
logoсерия А Италия
logoАльваро Мората
logoДавиде Калабрия
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