Ибрагимович попросил Морату, Томори и Калабрию покинуть «Милан». Английский защитник отказывается переходить в «Тоттенхэм» (La Gazzetta dello Sport)

Златан Ибрагимович попросил троих игроков «Милана» уйти из клуба.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, вчера на базе в Миланелло советник владельца клуба вступил в конфронтацию с Фикайо Томори , Альваро Моратой и Давиде Калабрией. Утверждается, что Златан , используя свой характерный тон, предложил всем троим принять трансферы.

Испанский нападающий и итальянский защитник, по всей видимости, приняли просьбу шведа (Мората отправится в «Галатасарай», Калабрия – в «Болонью»). Однако английский защитник Томори вновь заявил о своем отказе переходить в «Тоттенхэм», подчеркивает La Gazzetta dello Sport.

Калабрия в слезах покидал базу перед уходом из «Милана». У Давиде срывался голос: «Тяжело, как расставание с женой. Буду скучать по всему, что пережил здесь»

«Галатасарай» анонсировал переход Мораты из «Милана»: «Привет семье клуба!»

Томори намерен остаться в «Милане» на фоне предложения от «Тоттенхэма». У клубов есть устная договоренность о трансфере за 25 млн евро плюс бонусы