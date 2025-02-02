Ибрагимович попросил Морату, Томори и Калабрию покинуть «Милан». Английский защитник отказывается переходить в «Тоттенхэм» (La Gazzetta dello Sport)
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, вчера на базе в Миланелло советник владельца клуба вступил в конфронтацию с Фикайо Томори, Альваро Моратой и Давиде Калабрией. Утверждается, что Златан, используя свой характерный тон, предложил всем троим принять трансферы.
Испанский нападающий и итальянский защитник, по всей видимости, приняли просьбу шведа (Мората отправится в «Галатасарай», Калабрия – в «Болонью»). Однако английский защитник Томори вновь заявил о своем отказе переходить в «Тоттенхэм», подчеркивает La Gazzetta dello Sport.
Калабрия в слезах покидал базу перед уходом из «Милана». У Давиде срывался голос: «Тяжело, как расставание с женой. Буду скучать по всему, что пережил здесь»
«Галатасарай» анонсировал переход Мораты из «Милана»: «Привет семье клуба!»
Томори намерен остаться в «Милане» на фоне предложения от «Тоттенхэма». У клубов есть устная договоренность о трансфере за 25 млн евро плюс бонусы
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