Ибрагимович вмешался в спор между Консейсау и Калабрией. Советник владельца «Милана» поговорил с ними и успокоил окружающую обстановку (Sky Sport)

Златан Ибрагимович успокоил Сержиу Консейсау и Давиде Калабрия после их стычки.

Тренер «Милана» заменил вице-капитана команды на 77-й минуте матча 22-го тура Серии А против «Пармы», когда команда уступала со счетом 1:2. «Россонери» забили два гола в добавленное время и вырвали победу (3:2).

После финального свистка португальский тренер подбежал к 28-летнему итальянцу и стал что-то ему высказывать на повышенных тонах. Футболисты и люди из штаба Сержиу развели их в разные стороны.

«Мы можем вам сказать, что Ибрагимович очень удачно вмешался в спор между Консейсау и Калабрией. Швед хотел поговорить с ними обоими, затем пригласил их выступить перед камерами, чтобы объяснить, что произошло.

Он также передал больше уверенности самому тренеру после его недавних заявлений. Он провел полчаса, разговаривая с тренером «Милана», чтобы успокоить его и окружающую обстановку», – сообщил корреспондент Sky Sport Пеппе Ди Стефано после матча.

Консейсау о стычке с Калабрией: «Это как с детьми: если они ведут себя неправильно, нужно делать замечание. Замена Тео и Леау? Нам надо было улучшить игру, имена неважны»

Консейсау о стычке с Калабрией: «Мы не в церкви, в футболе это нормально. Я обсуждал с Давиде игровую ситуацию, было много лишних слов, на мой взгляд»

Калабрия о стычке с Консейсау: «Мы с тренером не поняли друг друга – адреналин зашкаливал, но мы все прояснили. Сейчас я смеюсь, глядя на фотографии»