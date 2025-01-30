«Милан» не отдает Томори в аренду «Астон Вилле» за 3 млн евро с выкупом за 27 млн. Защитник также интересен «Тоттенхэму»
«Астон Вилла» сделала предложение «Милану» по Фикайо Томори.
По информации La Gazzetta dello Sport, англичане предложили аренду защитника за 3 млн евро и пункт о праве выкупа игрока за 27 млн евро, в случае попадания в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
Пока что «Милан» отказал в ответ на предложение, однако перспективы сделки будут понятны в ближайшие несколько часов.
Кроме того, утверждается, что к Томори также проявляет интерес «Тоттенхэм».
В этом сезоне англичанин провел 12 матчей в Серии А. Подробная статистика 27-летнего игрока доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
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