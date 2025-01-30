«Милан» не отдает Томори в аренду «Астон Вилле» за 3 млн евро с выкупом за 27 млн. Защитник также интересен «Тоттенхэму»

«Астон Вилла» сделала предложение «Милану» по Фикайо Томори.

По информации La Gazzetta dello Sport, англичане предложили аренду защитника за 3 млн евро и пункт о праве выкупа игрока за 27 млн евро, в случае попадания в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Пока что «Милан » отказал в ответ на предложение, однако перспективы сделки будут понятны в ближайшие несколько часов.

Кроме того, утверждается, что к Томори также проявляет интерес «Тоттенхэм ».

В этом сезоне англичанин провел 12 матчей в Серии А. Подробная статистика 27-летнего игрока доступна по ссылке .