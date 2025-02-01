Выступающий всю карьеру за «Милан» Калабрия близок к переходу в «Болонью». Защитник поругался с Консейсау в матче с «Пармой»

Давиде Калабрия близок к смене клуба.

28-летний защитник «Милана » может перейти в «Болонью».

На данный момент стороны обсуждают компенсацию, которую должны получить миланцы. Соглашение футболиста и «россонери» рассчитано до завершения этого сезона.

26 января в матче «Милана» и «Пармы» (3:2) в Серии А у полузащитника миланцев произошла стычка с главным тренером команды Сержиу Консейсау.

Давиде Калабрия – воспитанник академии «Милана». Он дебютировал за команду в Серии А в сезоне-2014/15 и с тех пор играл только за этот клуб.