Выступающий всю карьеру за «Милан» Калабрия близок к переходу в «Болонью». Защитник поругался с Консейсау в матче с «Пармой»
Давиде Калабрия близок к смене клуба.
28-летний защитник «Милана» может перейти в «Болонью».
На данный момент стороны обсуждают компенсацию, которую должны получить миланцы. Соглашение футболиста и «россонери» рассчитано до завершения этого сезона.
26 января в матче «Милана» и «Пармы» (3:2) в Серии А у полузащитника миланцев произошла стычка с главным тренером команды Сержиу Консейсау.
Давиде Калабрия – воспитанник академии «Милана». Он дебютировал за команду в Серии А в сезоне-2014/15 и с тех пор играл только за этот клуб.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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