«Галатасарай» анонсировал переход Мораты из «Милана»: «Привет семье клуба!»

Альваро Мората готовится к переходу в «Галатасарай».

Ранее стало известно , что «Милан » отдаст форварда «Галатасараю» на временной основе, но с обязательным выкупом примерно за 10 млн евро. По сведениям Calciomercato, туркам придется заплатить больше, 16 млн.

Турецкий клуб подтвердил начало официальных переговоров об аренде.

В аккаунте клуба также появилось видео из самолета, на котором испанец приветствует болельщиков: «Привет, семья «Галатасарая !»

В этом сезоне Мората провел 16 матчей в Серии А, забив 5 голов. С полной статистикой 32-летнего нападающего можно ознакомиться здесь .

Изображение: x.com/GalatasaraySK