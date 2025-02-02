«Галатасарай» анонсировал переход Мораты из «Милана»: «Привет семье клуба!»
Альваро Мората готовится к переходу в «Галатасарай».
Ранее стало известно, что «Милан» отдаст форварда «Галатасараю» на временной основе, но с обязательным выкупом примерно за 10 млн евро. По сведениям Calciomercato, туркам придется заплатить больше, 16 млн.
Турецкий клуб подтвердил начало официальных переговоров об аренде.
В аккаунте клуба также появилось видео из самолета, на котором испанец приветствует болельщиков: «Привет, семья «Галатасарая!»
В этом сезоне Мората провел 16 матчей в Серии А, забив 5 голов. С полной статистикой 32-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
Изображение: x.com/GalatasaraySK
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Галатасарая»
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