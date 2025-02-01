Томори намерен остаться в «Милане» на фоне предложения от «Тоттенхэма». У клубов есть устная договоренность о трансфере за 25 млн евро плюс бонусы

Фикайо Томори не собирается уходить из «Милана».

У 27-летнего защитника есть вариант с переходом в «Тоттенхэм ».

Английский клуб достиг устного соглашения с итальянской командой о трансфере. «Шпоры» готовы заплатить 25 миллионов евро плюс бонусы.

Однако сообщается, что футболист намерен остаться в «Милане ».

В этом сезоне Фикайо Томори сыграл 12 матчей в Серии А, проводя на поле в среднем 68 минут.