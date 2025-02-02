Калабрия в слезах покидал базу перед уходом из «Милана». У Давиде срывался голос: «Тяжело, как расставание с женой. Буду скучать по всему, что пережил здесь»

Давиде Калабрия тяжело воспринял уход из «Милана».

Ранее стало известно , что 28-летний защитник может перейти в «Болонью». Калабрия – воспитанник академии «Милана». Он дебютировал за команду в Серии А в сезоне-2014/15 и с тех пор играл только за этот клуб.

Перед отъездом в Болонью Калабрия посетил Миланелло , а затем опубликовал в инстаграме фотографию из тренировочного центра с красно-черным эмодзи и знаком бесконечности под ним.

Кроме того, футболист остановился, чтобы поприветствовать журналистов и болельщиков, собравшихся у Миланелло.

«После 18 лет это тяжело, я буду скучать по всему, что я здесь пережил. Я всегда буду носить с собой все воспоминания, я благодарен за то, что произошло в Милане.

Последние дни? Трудные, как когда расстаешься с женой (смеется). Начнется новая глава, и я желаю всем всего самого наилучшего», – сказал Калабрия.

По сообщению журналистов, экс-капитан «Милана» расплакался перед фанатами и говорил срывающимся голосом.

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