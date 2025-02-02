«Локомотив» отказался отпускать Тикнизяна в «Леганес». Предлагали платную аренду с выкупом

«Локомотив» не отпустил защитника Наира Тикнизяна в «Леганес».

По данным «Чемпионата», испанский клуб сделал предложение по платной аренде игрока с правом выкупа, но получил отказ.

В этом сезоне 25-летний игрок поучаствовал в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами.