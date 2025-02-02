«Локомотив» отказался отпускать Тикнизяна в «Леганес». Предлагали платную аренду с выкупом
«Локомотив» не отпустил защитника Наира Тикнизяна в «Леганес».
По данным «Чемпионата», испанский клуб сделал предложение по платной аренде игрока с правом выкупа, но получил отказ.
В этом сезоне 25-летний игрок поучаствовал в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем