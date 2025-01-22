«Локомотив» может не продлить контракт с Тикнизяном из-за высоких запросов защитника («РБ Спорт»)

Переговоры «Локомотива» с Наиром Тикнизяном проходят тяжело.

Как сообщает «РБ Спорт», клуб может отказаться от идеи продлить контракт с защитником из-за того, что сторона футболиста выдвигает слишком высокие требования. Отмечается, что агент Тикнизяна просит зарплату, которая в несколько раз превышает текущую, и железнодорожники пока не готовы идти на уступки.

В том случае, если изменений в ситуации не будет, «Локомотив » рассмотрит предложения о трансфере Наира . Вероятно, речь о летнем трансферном окне.

В этом сезоне защитник провел 16 матчей в Мир РПЛ и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .