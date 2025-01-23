Агент Тикнизяна о высоких запросах игрока по зарплате: «Полный бред. Недавно была встреча с «Локомотивом» о продлении контракта, все прошло позитивно»

Агент Наира Тикнизяна назвал бредом слухи о высоких запросах защитника.

Ранее сообщалось , что «Локомотив » может не продлить контракт с Тикнизяном из-за высоких запросов защитника по зарплате.

«Тикнизян сейчас находится на сборах, он сконцентрирован на тренировках и играх за «Локомотив».

Что касается новостей о высоких запросах Наира и остальном, то это полный бред. Не знаю, кому нужен этот хайп. Это не соответствует действительности.

Не так давно у нас была встреча с руководством «Локомотива» о продлении контракта, все прошло позитивно. Больше добавить нечего», – сказал агент Александр Клюев .