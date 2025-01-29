«Севилья» отказалась от подписания Тикнизяна зимой. Переговоры с «Локо» могут возобновиться летом («РБ Спорт»)
Наир Тикнизян не перейдет в «Севилью» зимой.
Испанский клуб приостановил переговоры с «Локомотивом» и не собирается делать предложение о трансфере защитника в январе, сообщает «РБ Спорт».
Клубы продолжительное время общались, однако сейчас «Севилья» не готова осуществить покупку. Не исключено, что стороны возобновят переговоры летом.
Ранее сообщалось, что железнодорожники отпустят игрока только за 6-7 млн евро. Клуб из Андалусии сейчас испытывает финансовые проблемы и имеет ограниченный трансферный бюджет.
В текущем сезоне Мир РПЛ Тикнизян провел 16 матчей и забил 2 гола. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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