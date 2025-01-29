«Севилья» отказалась от подписания Тикнизяна зимой. Переговоры с «Локо» могут возобновиться летом («РБ Спорт»)

Наир Тикнизян не перейдет в «Севилью» зимой.

Испанский клуб приостановил переговоры с «Локомотивом » и не собирается делать предложение о трансфере защитника в январе, сообщает «РБ Спорт».

Клубы продолжительное время общались, однако сейчас «Севилья » не готова осуществить покупку. Не исключено, что стороны возобновят переговоры летом.

Ранее сообщалось, что железнодорожники отпустят игрока только за 6-7 млн евро . Клуб из Андалусии сейчас испытывает финансовые проблемы и имеет ограниченный трансферный бюджет.

В текущем сезоне Мир РПЛ Тикнизян провел 16 матчей и забил 2 гола. Его статистика – здесь .