Агент Тикнизяна о переходе в Европу: «Такое желание не только у Наира, но и у большинства российских ребят»

Агент Наира Тикнизяна рассказал о его желании перейти в европейский клуб.

Сообщалось об интересе к защитнику «Локомотива» и сборной Армении со стороны «Севильи», «Бетиса», «Вердера» и «Болоньи».

«Не только у Наира такое желание. У большинства российских ребят есть мечта поиграть в Европе.

Если все будет складываться этой зимой, футбольный клуб «Локомотив» известит вас об этом», — сказал Александр Клюев.