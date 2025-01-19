Агент Тикнизяна о переходе в Европу: «Такое желание не только у Наира, но и у большинства российских ребят»
Агент Наира Тикнизяна рассказал о его желании перейти в европейский клуб.
Сообщалось об интересе к защитнику «Локомотива» и сборной Армении со стороны «Севильи», «Бетиса», «Вердера» и «Болоньи».
«Не только у Наира такое желание. У большинства российских ребят есть мечта поиграть в Европе.
Если все будет складываться этой зимой, футбольный клуб «Локомотив» известит вас об этом», — сказал Александр Клюев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем