Дюков заявил о планах по созданию второго национального Кубка: «Такая практика имела успех в других странах»
Александр Дюков заявил о планах создать второй национальный Кубок.
«Планируется создание второго национального Кубка.
Это даст большему количеству любительских клубов сразиться с профессиональными командами. Такая практика имела успех в других странах», – сказал президент РФС.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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