Александр Дюков: «Сборная России интересна и нужна болельщику. Средний охват матчей – более 3,7 млн человек. Продолжим работу по возвращению»
Александр Дюков высказался об интересе к матчам сборных России в 2024 году.
«В предыдущую четырехлетку мы увеличили количество сборных команд. На текущий момент структура сборных команд соответствует лучшим мировым практикам. В период отстранения мы сохранили игровую практику. Мы провели 211 матчей в 2024 году.
Несмотря на товарищеский характер игр, мы видим, что национальная команда интересна и нужна болельщику. Средний охват матчей составил более 3 миллионов 700 тысяч человек. Средняя посещаемость матчей показала 90 процентов от вместимости стадиона. Мы продолжим работу по возвращению наших сборных команд к официальным международным соревнованиям», — сказал Дюков на внеочередной конференции РФС.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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