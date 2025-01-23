Сборная острова Бонэйр хотела сыграть с Россией. РФС отказался («СЭ»)

Россия отказалась от проведения матча с командой из Карибского бассейна.

По информации «Спорт-Экспресса », национальная команда Бонэйра связалась с РФС, чтобы обсудить возможность проведения товарищеского матча против сборной России. Россияне ответили отказом, поскольку график сборной уже сформирован.

Кроме того, ранее президент РФС Александр Дюков заявлял, что сборная России готова играть только с командами, которые входят в рейтинг ФИФА. Сборная острова Бонэйр не является членом ФИФА, однако выступает в турнирах КОНКАКАФ.

20 января стало известно, что сборная России проведет 10 товарищеских матчей в 2025 году. Две игры планируется провести на выезде с 21 по 25 марта в Африке, с 14 по 18 ноября – в Азии. Соперники пока неизвестны.

Бонэйр – остров в Карибском море, вместе с двумя другими общинами на Малых Антильских островах составляет нидерландское владение Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба, также называемое Карибскими Нидерландами. Население – чуть больше 25 тысяч человек.