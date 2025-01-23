83

Сборная острова Бонэйр хотела сыграть с Россией. РФС отказался («СЭ»)

Россия отказалась от проведения матча с командой из Карибского бассейна.

По информации «Спорт-Экспресса», национальная команда Бонэйра связалась с РФС, чтобы обсудить возможность проведения товарищеского матча против сборной России. Россияне ответили отказом, поскольку график сборной уже сформирован. 

Кроме того, ранее президент РФС Александр Дюков заявлял, что сборная России готова играть только с командами, которые входят в рейтинг ФИФА. Сборная острова Бонэйр не является членом ФИФА, однако выступает в турнирах КОНКАКАФ.

20 января стало известно, что сборная России проведет 10 товарищеских матчей в 2025 году. Две игры планируется провести на выезде с 21 по 25 марта в Африке, с 14 по 18 ноября – в Азии. Соперники пока неизвестны. 

Бонэйр – остров в Карибском море, вместе с двумя другими общинами на Малых Антильских островах составляет нидерландское владение Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба, также называемое Карибскими Нидерландами. Население – чуть больше 25 тысяч человек.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
товарищеские матчи (сборные)
logoРФС
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoАлександр Дюков
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Переговоров с РФС нет на данный момент». Директор казахстанской федерации о матче с Россией
315 января, 16:33
США ввели санкции против главы РФС Дюкова
14510 января, 15:38
Россия и Азербайджан приостановили переговоры о товарищеском матче cборных в 2025 году (Sport24)
299 января, 18:57
Россия и Беларусь договорились о матче в Минске. Глава АБФФ подтвердил
378 января, 12:47
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеские матчи. «Зенит» встретится со сборной Иордании, «Ростов» играет с «Согдианой», «Локо» уступил «Ульсану»
5011 минут назадLive
Мареска об игровом времени Феликса и Нкунку: «Они топ-футболисты, но их проблема в том, что тренер использует одного атакующего хавбека, и это Палмер»
731 минуту назад
Бителло вернется в расположение «Динамо», но продолжит переговоры об уходе
1551 минуту назад
Играет в Саудовской Аравии и выигрывал ЛЧ. Узнали, кто это?
сегодня, 15:00Спецпроект
Александр Мостовой: «Зенит» может 5 футболистов продать и 10 купить. Если бы такие возможности были у «Пари НН», они бы тоже боролись»
25сегодня, 14:41
Малафеев о термине «скуф»: «Мое окружение не использует эти выражения. Я призываю своих детей образовываться и не искать модные слова в интернете, а уметь говорить на русском»
56сегодня, 14:33
«В таких условиях в стране не стоит разбрасываться такими огромными деньгами». Семенов про Луиса Энрике в «Зените»
33сегодня, 14:31
Суд постановил, что пьяный Бартон напал на жену и ударил по голове в 2021 году. Экс-игрок «Сити» отрицает обвинения, дело продолжается
12сегодня, 14:18
Радимов о воспитанниках «Зенита»: «Касадо настолько лучше играет футбол, чем наши Козлов или Вершинин? Нет. Проблема в голове! Ментально не готовы сражаться за место в составе чемпиона»
14сегодня, 14:10
Лапорта намерен придерживаться «красной линии» этим летом: игроки «Барсы», у которых останется меньше года контракта, не будут тренироваться с командой
44сегодня, 13:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» отдал Ожеговича «Сакарьяспору» в аренду. Форвард был подписан летом 2024-го
12 минут назад
41-летний Фелипе Мело завершил карьеру
213 минут назад
Слот об игре «Ливерпуля» с «Лиллем»: «Папа сказал, что было не так увлекательно, как в других случаях. Он хотел бы почаще видеть глупые передачи, как я их называю. Фанатам трудно сохранять терпение»
117 минут назад
Магомед Адиев: «У Соболева нет обратного пути в «Спартак». Мосты сожжены»
723 минуты назад
Николай Писарев: «За чем Клаудиньо брали – он все сделал. Выиграл три чемпионства, был лучшим игроком»
536 минут назад
Ольга Смородская: «Пункт о запрете на компьютерные игры в контракте – действенный способ. Но если у человека нет головы, то и штраф не поможет»
455 минут назад
«Наполи» пытался задержать переход Коло-Муани в «Юве» из «ПСЖ». Завтра клубы сыграют в Серии А, неаполитанцы просили Кампуша отложить сделку до матча
5сегодня, 15:07
Полузащитник ПАОК Шваб после победы над «Славией»: «Для нас это был как финал. Мы сражались как сумасшедшие»
сегодня, 15:03
Шалимов о Промесе и «Спартаке»: «У меня сомнения в этой истории. Станкович молчит на эту тему – это красноречиво»
8сегодня, 14:59
Жота назвал Рюдигера, Салиба и Силву самыми сложными защитниками: «Тиаго очень умный, Вильям – сочетание интеллекта и силы, Антонио очень агрессивный»
2сегодня, 14:55
Рекомендуем