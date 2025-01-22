75

Дюков пойдет на новый срок главы РФС, несмотря на санкции США (РБК)

Александр Дюков пойдет на выборы президента РФС, несмотря на санкции Минфина США.

Об этом «РБК Спорт» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, санкции не должны отразиться на работе РФС, и в качестве примера они привели председателя правления ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова, который находится под санкциями США, но возглавляет Федерацию гимнастики России (ФГР), и на деятельности организации это не сказывается. Александр Дюков, который, помимо работы в РФС, является главой «Газпром нефти», попал в санкционный список США 10 января.

Выборы президента Российского футбольного союза состоятся 2 февраля на внеочередной Конференции РФС. Дюков будет единственным кандидатом на этот пост. Его кандидатуру выдвинули 77 членов организации.

Дюков возглавляет РФС с 2019 года.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБК Спорт»
logoАлександр Дюков
logoРФС
Олег Белозеров
logoпремьер-лига Россия
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Адвокат Бушманов о санкциях США против Дюкова: «Последняя гадкая проделка администрации Байдена. Не исключаю, что при Трампе ряд санкций могут снять»
2611 января, 11:10
США ввели санкции против главы РФС Дюкова
14510 января, 15:38
Рекомендуем
Главные новости
«Зенит» получал и отправлял «Палмейрасу» проект договора о трансфере Клаудиньо, но с пометкой, что без всех подписей он недействителен. Погорелов в переписке подтверждал, что клубы все согласовали
620 минут назад
Гвардиола про 2:4 с «ПСЖ»: «Победила лучшая команда. У «Сити» будет последний шанс – дома в матче с «Брюгге». Не выиграем – значит, не заслуживаем выхода»
1350 минут назад
«Ман Сити» – единственный клуб АПЛ в зоне вылета из ЛЧ. «Ливерпуль» и «Арсенал» – в топ-3, «Астон Вилла» – 9-я
16сегодня, 22:30
Винисиус о призе лучшему игроку матча с «Зальцбургом»: «Я играл плохо, но рад победе и забитым голам. Родриго и Беллингем заслуживали награду»
39сегодня, 22:27
«Ливерпуль» лидирует в ЛЧ после 7-го тура. «Барселона» – 2-я, «Арсенал» – 3-й, «Милан» – 6-й, «Бавария» – 15-я, «Реал» – 16-й, «ПСЖ» – 22-й, «Ман Сити» – 25-й из 36
53сегодня, 22:17
«Ман Сити» опустился в зону вылета ЛЧ – «горожане» идут 25-ми после 7 туров. У команды Гвардиолы 3 поражения, 2 ничьих и 2 победы
84сегодня, 22:10
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова вырвал победу у «Сити», «Реал» разнес «Ред Булл», «Бавария» проиграла «Фейеноорду», «Арсенал» победил «Загреб», «Милан» обыграл «Жирону», «Интер» – «Спарту»
1113сегодня, 22:03
«Бавария» проиграла 3 матча в ЛЧ впервые с сезона-2016/17. Два поражения – разгромные
25сегодня, 22:02
«Манчестер Сити» проиграл «ПСЖ» (2:4), ведя 2:0 к 56-й! Грилиш забил, выйдя на замену, у Холанда гол, у Барколя 1+1
125сегодня, 21:56
«Реал» разгромил «Ред Булл» – 5:1. Родриго и Винисиус сделали дубли, Мбаппе забил, у Беллингема два ассиста
70сегодня, 21:55
Ко всем новостям
Последние новости
Анчелотти о 5:1 с «Зальцбургом»: «Реал» чувствовал себя немного неуверенно в начале, но исправил ситуацию. В качестве нашей атаки нет сомнений, мы пытаемся исправить все остальное»
431 минуту назад
Аль-Хелайфи о камбэке и 4:2 с «Ман Сити»: «Горжусь. Многие сомневались в «ПСЖ», но я всегда был уверен в своих игроках. Энрике – лучший тренер в мире, он показал, что у нас есть ДНК»
849 минут назад
Фанатам «Фейеноорда» запретили посещать матч с «Лиллем» в ЛЧ. МВД Франции объяснило это «реальным риском конфронтации между болельщиками»
7сегодня, 22:09
«Фейеноорд» разгромил «Баварию» – 3:0. Мюнхенцы идут 15-ми в ЛЧ после 7 туров
57сегодня, 22:07
«Милан» выиграл 5 матчей ЛЧ подряд после 2 поражений на старте турнира
8сегодня, 22:05
«Милан» одолел «Жирону» – 1:0. Леау забил единственный гол
6сегодня, 22:04
Холанд забил 5 голов в 5 последних матчах. У форварда «Ман Сити» 23 мяча в 30 играх сезона
7сегодня, 21:54
«Интер» обыграл «Спарту» благодаря голу Лаутаро – 1:0
15сегодня, 21:52
«Арсенал» разгромил «Динамо» Загреб – 3:0! У Хавертца гол и ассист, Райс и Эдегор забили
5сегодня, 21:51
Габриэл Мартинелли: «Мода – моя страсть. Если бы я мог носить одежду только одного бренда, это был бы Louis Vuitton»
11сегодня, 21:36
Рекомендуем