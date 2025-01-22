Дюков пойдет на новый срок главы РФС, несмотря на санкции США (РБК)
Александр Дюков пойдет на выборы президента РФС, несмотря на санкции Минфина США.
Об этом «РБК Спорт» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
По их словам, санкции не должны отразиться на работе РФС, и в качестве примера они привели председателя правления ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова, который находится под санкциями США, но возглавляет Федерацию гимнастики России (ФГР), и на деятельности организации это не сказывается. Александр Дюков, который, помимо работы в РФС, является главой «Газпром нефти», попал в санкционный список США 10 января.
Выборы президента Российского футбольного союза состоятся 2 февраля на внеочередной Конференции РФС. Дюков будет единственным кандидатом на этот пост. Его кандидатуру выдвинули 77 членов организации.
Дюков возглавляет РФС с 2019 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБК Спорт»
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