«Спартак» рассматривает Гарсию из АЕК как запасной вариант на позицию форварда. К его кандидатуре обратились после срыва трансферов двух игроков (Metaratings)
По данным Metaratings.ru, нападающего греческого АЕК Леви Гарсию рассматривают в московском клубе как запасной вариант на позицию центрфорварда.
К кандидатуре Гарсии в «Спартаке» обратились после того, как не получилось организовать трансфер двух других неназванных форвардов. Деяну Станковичу очень нравится нападающий, он настаивает на его трансфере.
При этом сохраняется вероятность перехода в московский клуб другого форварда – руководство «Спартака» смущает цена за Гарсию и то, что он профильный вингер, выступающий на позиции форварда.
В 16 матчах текущего чемпионата Греции на счету Гарсии 5 голов и 2 ассиста.
Так Леви Гарсия забил один из мячей – в ворота «Ариса». Спортс’’ транслировал этот матч с комментарием Вадима Лукомского.
А вот все голы нападающего в этом сезоне чемпионата Греции.
Ближайший матч АЕК смотрите на Спортсе’’ сегодня – в 20:30 мск против ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева.
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