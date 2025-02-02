«Спартак» рассматривает Гарсию из АЕК как запасной вариант на позицию форварда. К его кандидатуре обратились после срыва трансферов двух игроков (Metaratings)

«Спартак» собирается усилить позицию форварда.

По данным Metaratings.ru, нападающего греческого АЕК Леви Гарсию рассматривают в московском клубе как запасной вариант на позицию центрфорварда.

К кандидатуре Гарсии в «Спартаке» обратились после того, как не получилось организовать трансфер двух других неназванных форвардов. Деяну Станковичу очень нравится нападающий, он настаивает на его трансфере.

При этом сохраняется вероятность перехода в московский клуб другого форварда – руководство «Спартака » смущает цена за Гарсию и то, что он профильный вингер, выступающий на позиции форварда.

В 16 матчах текущего чемпионата Греции на счету Гарсии 5 голов и 2 ассиста.

Так Леви Гарсия забил один из мячей – в ворота «Ариса». Спортс’’ транслировал этот матч с комментарием Вадима Лукомского.

А вот все голы нападающего в этом сезоне чемпионата Греции.

Ближайший матч АЕК смотрите на Спортсе’’ сегодня – в 20:30 мск против ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева .