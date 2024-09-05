«Краснодар» может купить Гарсию из АЕК за 20+2 млн евро в случае ухода Кордобы в «Спартак». Трансфер Даку не в приоритете (Иван Карпов)
«Краснодар» рассматривает Леви Гарсию как возможную замену Джону Кордобе.
Греческий АЕК требует за 26-летнего форварда сборной Тринидада и Тобаго 20+2 млн евро, сообщает инсайдер Иван Карпов.
В случае продажи Кордобы в «Спартак» «быки» сосредоточатся именно на покупке Гарсии, а не нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.
По данным источника, ранее АЕК отказался продать Гарсию «Зениту» за 17-18 млн – до трансферов Лусиано Гонду и Александра Соболева в петербургский клуб.
Если Краснодар провернет эту сделку - гении
Держим кулачки чтобы лукойл не соскочил😁
Теперь постить алкана-почетно.