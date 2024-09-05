«Краснодар» может купить Гарсию из АЕК за 20+2 млн евро в случае ухода Кордобы в «Спартак». Трансфер Даку не в приоритете (Иван Карпов)

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия АЕК высшая лига Греция Краснодар Джон Кордоба Леви Гарсия Мирлинд Даку Футбол

«Краснодар» рассматривает Леви Гарсию как возможную замену Джону Кордобе.

Греческий АЕК требует за 26-летнего форварда сборной Тринидада и Тобаго 20+2 млн евро, сообщает инсайдер Иван Карпов.

В случае продажи Кордобы в «Спартак» «быки» сосредоточатся именно на покупке Гарсии, а не нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.

По данным источника, ранее АЕК отказался продать Гарсию «Зениту» за 17-18 млн – до трансферов Лусиано Гонду и Александра Соболева в петербургский клуб.

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20 комментариев
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Краснодар готов взять в аренду Соболева в случае ухода Кордобы в Спартак, который ищет форварда после ухода Соболева
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Зачем Спартаку Кордоба , тем более за такие деньги
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Это какой-то бред, покупать Кордобу за такие деньги.Он не усилит Спартак.Есть Шамар, Жозе наберёт форму.
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Ответ Олег Долгов
Это какой-то бред, покупать Кордобу за такие деньги.Он не усилит Спартак.Есть Шамар, Жозе наберёт форму.
очевидно усилит! но такие бабки платить и такой контракт жирный предлагать 31 летнему игроку... это странно.
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Ответ 66v86qk7dk
Почему этот Гарсия такой дорогой ?
Надо заплатить не только Тринидаду, но и Тобаго.
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Ответ Спартакус Москвакус
Зачем Спартаку Кордоба , тем более за такие деньги
Зачем Зениту Соболев за такие деньги? 😁
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За что такие деньги? Кордобе 31, без выдающихся данных.
Если Краснодар провернет эту сделку - гении
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Почему этот Гарсия такой дорогой ?
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Опять источник - Карпов?! )))
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Ответ Бойко Дрочич
очевидно усилит! но такие бабки платить и такой контракт жирный предлагать 31 летнему игроку... это странно.
я ни разу не видел его в больших играх, он растворяется. А забивать середнекам справиться и тот состав который есть.
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Ответ ArmyOfGrand
За что такие деньги? Кордобе 31, без выдающихся данных. Если Краснодар провернет эту сделку - гении
Плюс в след сезоне он будет свободным агентом
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Зенит почти за такие деньги купил двух габаритных центральных нападающих. Перед закрытием трансферного окна ценник растёт, цену на рынке диктует продавец, а не покупатель.
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Дл Краснодара проигрышный вариант. Его стоимость на трансфермаркте 13 млн. 20 +2 огромная переплата. Габариты для центра нападения мелковаты 182 см. Какой смысл отпускать мощного забивного Кордобу, добавьте зарплату.
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Скинуть, токсичного,31летнего кордобу, с годом контракта за 16- это просто гениальная сделка для магнита
Держим кулачки чтобы лукойл не соскочил😁
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Ответ Спартакус Москвакус
Зачем Спартаку Кордоба , тем более за такие деньги
Ладно бы еврокубки была например, это еще куда не шло. А для внутреннего чемпионата брать за такие деньги, условно говоря пенсионера, идиотизм полнейший.
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Ответ Спартакус Москвакус
Зачем Спартаку Кордоба , тем более за такие деньги
Сам не понимаю. Лучше бы за 16 купили левого вингера . Если хотят форварда, пусть Депая подписывают свободным агентом
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Ответ NIKPLUS
Опять источник - Карпов?! )))
Ты че, после трансфера Соболева, это теперь король средт источников информации.
Теперь постить алкана-почетно.
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Фига се ценник за ноунейма
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