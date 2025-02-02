«Спартак» предложил 20+ млн евро за Леви Гарсию. В сентябре форвардом АЕК интересовался «Краснодар» (Sports DNA)
В борьбе за 27-летнего игрока сборной Тринидада и Тобаго красно-белые опережают «Фейеноорд» – роттердамцам нужна замена Сантьяго Хименесу, который близок к переходу в «Милан», сообщает Sports DNA.
По данным источника, «Спартак» предложил Гарсии «огромный контракт», поэтому окружение нападающего давит на клуб из Афин согласиться на условия россиян.
По информации Gazzetta.gr, Гарсия не поехал с АЕК на сегодняшний выездной матч с ПАОК.
В сентябре прошлого года форвардом интересовался «Краснодар».
В 16 матчах текущего чемпионата Греции на счету Гарсии 5 голов и 2 ассиста.
Так Леви Гарсия забил один из мячей – в ворота «Ариса». Спортс’’ транслировал этот матч с комментарием Вадима Лукомского.
А вот все голы нападающего в этом сезоне чемпионата Греции.
Ближайший матч АЕК смотрите на Спортсе’’ сегодня – в 20:30 мск против ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева.
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