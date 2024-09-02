«Краснодару» интересен форвард сборной Тринидада и Тобаго Гарсия. АЕК готов продать его за 23 млн евро (Sport24)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы АЕК высшая лига Греция сборная Тринидада и Тобаго по футболу Краснодар Леви Гарсия Футбол

«Краснодар» может подписать нападающего сборной Тринидада и Тобаго.

«Быки» проявляют интерес к Леви Гарсии из АЕК, сообщает Sport24. Греческий клуб готов продать игрока за 23 миллиона евро, сам Гарсия рассчитывает на зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год.

«Краснодар» еще не делал предложений о трансфере. 

В прошлом сезоне чемпионата Греции Гарсия провел 20 матчей и забил 13 голов. В составе сборной Тринидада и Тобаго у него 42 игры и 8 забитых мячей.

Подробная статистика форварда – здесь

14 комментариев
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Ответ 66v86qk7dk
26 лет. Не топ чемпионат . Менее 20 голов за сезон. До 12 млн максимум
Зато сразу за две сборные играет. Так что ....15 млн +
+5
0
+5
АЕК: А что, а вдруг
+4
0
+4
Леви Гарсия остаётся у вас👍🤝👋
+3
0
+3
- Откуда у тебя такие деньги?
- Оттуда.
+3
0
+3
26 лет. Не топ чемпионат . Менее 20 голов за сезон. До 12 млн максимум
+3
0
+3
Ответ Ллб
Зато сразу за две сборные играет. Так что ....15 млн +
Хорош 😃
+1
0
+1
Хотеть не вредно.
+1
-1
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Дороговато будет
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Ну Кордоба чето сдал откровенно , а Смолов это не серьезно для борьбы за чемпионство
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Дороговато за очередного воспитанника.
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Сомнительно.
23 млн за игрока с двумя сезонами с 10+ голами к 26 годам. И это в чемпионате Нидерландах, Греции и Израиля. Хотя неплохо играет на обоих флангах и цф.
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Тринидад и Тобаго! Двое на одного! Так нечестно! (С)
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Ответ Юрий Кечко
Ну Кордоба чето сдал откровенно , а Смолов это не серьезно для борьбы за чемпионство
Кордоба просто не хочет играть под руководством физрука
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