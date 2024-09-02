«Краснодару» интересен форвард сборной Тринидада и Тобаго Гарсия. АЕК готов продать его за 23 млн евро (Sport24)

«Краснодар» может подписать нападающего сборной Тринидада и Тобаго.

«Быки» проявляют интерес к из , сообщает Sport24. Греческий клуб готов продать игрока за 23 миллиона евро, сам Гарсия рассчитывает на зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год.

« » еще не делал предложений о трансфере.

В прошлом сезоне чемпионата Греции Гарсия провел 20 матчей и забил 13 голов. В составе сборной Тринидада и Тобаго у него 42 игры и 8 забитых мячей.

Подробная статистика форварда – здесь.