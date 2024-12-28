Колосков о Дюкове: «Альтернативы ему нет и быть не может. У него обширная, структурированная, четкая программа. Бюджет РФС около 15 млрд рублей – ни одна федерация о таком и не мечтает»

Вячеслав Колосков заявил, что альтернативы Александру Дюкову в РФС нет.

Ранее пресс-служба союза сообщила, что Дюков будет единственным кандидатом на выборах главы организации, которые пройдут 2 февраля.

«Сейчас альтернативы Дюкову нет и быть не может. У него обширная, структурированная, четкая программа, которая, что немаловажно, обеспечивается финансами.

У нас бюджет около 15 млрд рублей – ни одна федерация о таком и мечтать не может. Я вижу, какую гигантскую работу проделывает Дюков на своем посту, как развивается футбол в стране, не только профессиональный», – сказал почетный президент РФС.

Дюков возглавляет РФС с февраля 2019 года.