Колосков о Дюкове: «Альтернативы ему нет и быть не может. У него обширная, структурированная, четкая программа. Бюджет РФС около 15 млрд рублей – ни одна федерация о таком и не мечтает»
Вячеслав Колосков заявил, что альтернативы Александру Дюкову в РФС нет.
Ранее пресс-служба союза сообщила, что Дюков будет единственным кандидатом на выборах главы организации, которые пройдут 2 февраля.
«Сейчас альтернативы Дюкову нет и быть не может. У него обширная, структурированная, четкая программа, которая, что немаловажно, обеспечивается финансами.
У нас бюджет около 15 млрд рублей – ни одна федерация о таком и мечтать не может. Я вижу, какую гигантскую работу проделывает Дюков на своем посту, как развивается футбол в стране, не только профессиональный», – сказал почетный президент РФС.
Дюков возглавляет РФС с февраля 2019 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
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