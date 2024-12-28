Дюков официально стал единственным кандидатом на пост главы РФС
Александр Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФС.
Об этом сообщается на сайте союза.
Действующего руководителя выдвинули 77 организаций – членов РФС. Выборы пройдут на внеочередной конференции 2 февраля.
Также представлен список из 24 кандидатов в исполком РФС. От клубов РПЛ выдвинуты вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, президент «Ростова» Арташес Арутюнянц и председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин.
По квоте президента РФС выдвинуты Александр Зотов, Михаил Гершкович, Александр Мирзоян, Евгений Гинер, Игорь Каменской, Полина Юмашева.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт РФС
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