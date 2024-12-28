Дюков официально стал единственным кандидатом на пост главы РФС

Александр Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФС.

Об этом сообщается на сайте союза.

Действующего руководителя выдвинули 77 организаций – членов РФС. Выборы пройдут на внеочередной конференции 2 февраля.

Также представлен список из 24 кандидатов в исполком РФС . От клубов РПЛ выдвинуты вице-президент и генеральный директор «Ахмата » Ахмед Айдамиров, президент «Ростова » Арташес Арутюнянц и председатель совета директоров московского «Динамо » Дмитрий Гафин.

По квоте президента РФС выдвинуты Александр Зотов, Михаил Гершкович, Александр Мирзоян, Евгений Гинер, Игорь Каменской, Полина Юмашева.