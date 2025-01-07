Борис Ротенберг о Дюкове: «Поддерживаю его работу на посту президента РФС. В данных условиях все грамотно и здорово сделано. Он относится к футболу с пониманием и любовью»

Борис Ротенберг поддержал кандидатуру Александра Дюкова на выборах главы РФС.

Выборы президента РФС пройдут на конференции 2 февраля. Дюков будет единственным кандидатом, он возглавляет РФС с 2019 года.

«Я считаю, что в данных условиях все грамотно и здорово сделано. Спасибо РФС, что проводит матчи для сборной, чтобы футбол развивался.

Я поддерживаю работу Александра Валерьевича на посту президента РФС. Очень грамотно, полезно. Это человек, который относится к футболу с пониманием и с любовью. Самая главная задача – спортивный принцип, то, что он и делает», – сказал президент «Сочи» Борис Ротенберг .