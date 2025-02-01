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Симеоне о 500 матчах во главе «Атлетико» в Ла Лиге: «Без поддержки семьи это было бы невозможно. Со мной были люди, которые очень хорошо работали: коллеги, менеджеры, игроки»

Диего Симеоне высказался о 500-м матче на посту тренера «Атлетико» в Ла Лиге.

Мадридский клуб обыграл «Мальорку» в 22-м туре чемпионата Испании со счетом 2:0. Для аргентинского специалиста эта играла стала юбилейной

– Как вы оцените эти 500 игр в Примере?

– Я, без сомнения, очень доволен этим путешествием. Многие люди из тренерского штаба, которых здесь больше нет, помогли достичь этой цели, многие футболисты, которые разделяли нашу идею и представляли ее на поле, лидеры, которых здесь больше нет, но которые сопровождали нас... Я очень рад. Сейчас я позволю себе поблагодарить их.

Я отдельно упомяну свою семью: мою жену, моих дочерей, моих сыновей… Без их поддержки и компании это было бы невозможно. На протяжении многих лет я отдавал всю свою любовь и ответственность клубу, который я очень люблю, но мы много времени проводим вдали от семьи, а дети растут. Если я и разделю эти 500 игр, то только с ними.

– Насколько для вас важно играть на ноль?

– Мы уже говорили об этом несколько раз. Команды, которые в конечном итоге борются за важные трофеи, пропускают меньше всего голов. Наша цель – сохранить эту стабильность и продолжать совершенствоваться в атаке.

Команда играет очень хорошо. Нам нужна была эта победа, мы переживали поражение и неудачный момент, и мы должны были побеждать. Мы могли решить исход встречи раньше, как в первом тайме, так и во втором. В таких матчах при счете 1:0 любая ситуация может привести к ничьей. К счастью, все закончилось блестящей атакой, благодаря которой Антуан [Гризманн] обеспечил нам победу.

– Как вам удается оставаться таким востребованным?

– Мне очень повезло. Рядом со мной были люди, которые очень хорошо работали: коллеги по тренерскому штабу, менеджеры, которые привели важных игроков, люди, которые помогают нам, и, прежде всего, сами игроки.

Они последовали за нами, и если и есть за что благодарить, так это за них. Любая идея должна быть воплощена на поле. Те, кто играл здесь, когда я только начинал работать, такие игроки как Габи, Тиагу [Мендеш], Годин, Миранда, Хуанфран, Филипе [Луис]... они оставили наследие, которое продолжили представлять те, кто пришел после них. Спасибо им, – сказал главный тренер «Атлетико». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoМальорка
logoДиего Симеоне
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoГаби Фернандес
logoФилипе Луис
logoМиранда
logoДиего Годин
logoТиагу Мендеш
logoХуанфран
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